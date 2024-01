Big2 gaat solo: 'Na The Opposites moest ik terug de schaduw in'

Rond The Opposites is het al dik vier jaar stil. Nu kom je met je eerste soloplaat, Van Staal. Hoe is het om jezelf na zo’n lange tijd weer aan Nederland te laten zien?

'Alsof ik onder een steen heb geleefd en nu weer onder de mensen kom. Zeker de laatste twee jaar heb ik me behoorlijk afgezonderd om me te kunnen storten op het maken van mijn album. Dat was anders dan hoe ik het bij The Opposites heb beleefd. Dat was heftig, vol out in the open. Ik heb die balans nodig. Zo van: oké, ik heb alles laten zien aan de wereld, nu wil ik weer even terug de schaduw in. Gewoon kijken en observeren. Van daaruit komen heel veel teksten. Op een gegeven moment moet je je muziek natuurlijk ook verkopen, dus dan kun je niet meer de observeerder zijn. Dan word je zelf degene die wordt geobserveerd.'

Lijkt me lastig, om allebei die kanten in je te hebben.

'Had ik op de middelbare school ook al. Ik wilde heel graag optreden op school. Elk jaar werd er een grote modeshow georganiseerd, iedereen kwam daarnaar kijken. Toen dacht ik: wat als wij daar nou gaan rappen, in plaats van een modeshow lopen? Dat was toen gelukt, en het was echt zo’n moment in mijn leven dat ik voor altijd zal onthouden. Maar ik weet ook nog de dagen erna, dat er meisjes door het raam van het klaslokaal naar binnen keken. Stonden ze naar me te wijzen en te giechelen met elkaar. En dat vond ik dan eigenlijk best weer best stom. Ik dacht: rot toch op.'

Dan kan ik me voorstellen dat 2013, het laatste en bespottelijk succesvolle jaar van The Opposites, voor jou een heel schizofrene ervaring moet zijn geweest.

'Het werd zo’n sneeuwbaleffect. Eerst hadden we een paar succesvolle singles achter elkaar. Toen dachten Willem en ik: kan niet beter. Daarna kwam het album, waardoor ook de pers er ineens bovenop sprong. Toen dachten we: oh, het kan dus toch nog groter. Weer daarna deden we onze show op Pinkpop en die werd heel goed ontvangen. En uitgezonden op tv, ook niet onbelangrijk. En in de Alpha-tent van Lowlands had iedereen zoiets van: jezus, wat is dit voor gekkenhuis? En daarna kregen we ook nog de Popprijs. Heel Nederland werd dat jaar helemaal lijp van The Opposites. Terwijl wij al maanden daarvoor dachten: we zitten aan ons plafond.'

