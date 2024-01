'Doe die klojo van een Gers Pardoel een muilkorf om!'

Deze klojo is een slechte, zeer slechte, onvergelijkbaar slechte, afgrijselijk slechte, niet te schatten zo slechte zanger. Men zal zich afvragen: kan hij goed zingen? Nou, nee.

— Pas op: satire! Elke week fileert de onderschatte Vlaamse schrijver Herman Brusselmans een overschat persoon uit de wereldgeschiedenis. ‘Een stilistische oefening in iemand uitschelden’, zoals hij het zelf noemt. Dat kun je grappig vinden, of niet. Illustratie: Steve Nestorovski. —

Hij werd geboren in Nijmegen op 12 mei 1981 en als je aan om het even wie vraagt welke gebeurtenis erbovenuit sprong in Nijmegen op 12 mei 1981 en een of andere gek antwoordt: ‘Gers Pardoel werd toen geboren,’ dan moet je die idioot een pak rammel geven, insmeren met stront en hem in de gracht pleuren.

Niemand, werkelijk niémand hoort te weten wanneer zo’n minkukel als Gers Pardoel geboren werd. Wat is dat trouwens voor een naam? Wie heet er Gers? Wie heet er Pardoel? Wie creëerde het universum? En niet zomaar een universum, maar wel een kotsverwekkend universum waarin zelfs figuren als Gers Pardoel hun plaats kunnen opeisen.

Op school wilde hij niet deugen. Op het examen aardrijkskunde antwoordde hij op de vraag waar de Pyreneeën liggen: ‘Waar ze altijd al gelegen hebben.’

Hij sukkelde van het ene kutbaantje in het andere, zo was hij onder andere assistent-zeepzieder, hulpje bij het anaal visiteren van illegale vluchtelingen, medewerker aan het industrieel opblazen van ballonnen in de vorm van Mickey Mouse, teller van olifanten in Artis en voorproever van de gerechten die Jort Kelder bestelde in restaurant ’t Scheve Pietje in Monnickendam.

Toen kwam de film New Kids Turbo waarin wat muziek zat, onder andere van The Opposites. Gers Pardoel mocht playbacktamboerijn spelen op het flutnummer Broodje Bakpao, en of je het gelooft of niet, hij wist aan de hand daarvan een carrière op te starten. Sterker nog, z’n cd De Wereld Is Van Jou haalde platina in Nederland, een gigantisch bewijs dat men in Nederland nog steeds zoveel verstand heeft van muziek als Frank Boeijen van een vrouw versieren zonder haar op een gênante manier lastig te vallen.

De grootste hit van Gers Pardoel is Ik Neem Je Mee, een song zo stuitend dat je, mochten ze ’m op je begrafenis laten horen, je uit de kist zou kruipen om de dj dood te slaan. Gers Pardoel grossiert uiteraard in tattoos op z’n wankele huid, en die tattoo’s zouden in de expressionistische kunst afgekeurd worden wegens gebrek aan concrete geloofwaardigheid.

Naar het schijnt heeft Pardoel wel succes bij de meisjes, zij het meisjes die de grens van 100 kilo al sinds hun peutertijd overstegen hebben, die hun eigen clitoris niet weten te liggen en wier beugeltje, als ze meezingen met Ik Neem Je Mee, uit hun stomme bakkes stuitert.

Op 27 april 2017 mocht Gers Pardoel zingen in Tilburg voor de koninklijke familie. Het schijnt dat koningin Máxima er een bruine streep van in haar onderbroek kreeg. Doe die hele Pardoel toch een muilkorf om.