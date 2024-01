Backstage bij dé hiphop-comeback van het jaar: Big2 met Van Staal

Het is even na vijven als Twan van Steenhoven (32) in korte broek op een huurscootertje bij de Bitterzoet komt aantuffen. Achterop zit jeugdvriend en muziekproducer Guido (32) alias Spasmatic. Het creatieve duo heeft zojuist in het Vondelpark uitgerust onder het warme voorjaarszonnetje. ‘Even het hoofd leeg maken voor de grote avond,’ glimlacht Big2, de artiestennaam van Van Steenhoven.

De rapper uit Heiloo zal straks zijn allereerste solo-optreden geven om zijn kersverse solo-album Van Staal te vieren. Het is alweer een poos geleden dat Big2 hier op het podium stond. ‘Hier begon het allemaal, alle gekkigheid. De releaseparty van het allereerste Opposites-album gaven we ook in de Bitterzoet, twaalf jaar geleden. Twaalf jaar alweer! Shit man, ik word oud.’

Zijn trouwe volgelingen zijn hem in ieder geval niet vergeten. Ook zonder Willem de Bruin – de kleine, Antilliaanse helft van het succesvolste hiphopduo van Nederland – is het Big2 gelukt binnen enkele uren zijn oude stamclub uit te verkopen. Helemaal alleen op het podium zal de lange rapper niet zijn. De leden van zijn splinternieuwe band verwelkomen hun frontman hartelijk als hij aankomt in de Amsterdamse club.

Optreden met een live-band in volle sterkte is een grote omschakeling voor iemand die ruim een decennium lang shows gaf met enkel een collega-rapper en een dj aan zijn zijde. Toch oogt Big2 bijzonder kalmpjes en goedgehumeurd. ‘Natuurlijk ben ik nerveus. De afgelopen week ben ik non-stop bezig geweest met vanavond. Ik heb de show al zeshonderd keer gedaan in mijn hoofd, nu moet ik ’m alleen nog live doen. We zijn in de afgelopen vier weken veel samengekomen om aan elkaar te wennen, dus ik heb er heel veel zin in! In de Q-Factory hebben we stevige oefensessies gespeeld en we hebben ook al twee try-outs gedaan in Vlaardingen en Middelburg, voor een klein publiek. Dat hebben we expres undercover gehouden, want dat waren de eerste keren dat we met deze formatie op een podium stonden. De tweede try-out was al meteen twee keer zo goed als de eerste. We hebben de volgorde van de nummers helemaal omgegooid en wat nieuwe dingen toegevoegd. Het gaat een mooi avondje worden! Zullen we maar naar binnen, jongens?’

Het is 18.00 uur als de band gaat soundchecken. Big2 kijkt en danst vanaf het zijbalkon mee. Tussendoor kijkt hij met Spasmatic naar YouTube-filmpjes, babbelt met het personeel en probeert zich vooral te ontspannen. ‘Ik geloof niet in rituelen, ook niet voor een belangrijke avond zoals deze. Dat zou het juist alleen maar opfokken, omdat ik dan mijn ritueel niet goed heb gedaan of zo. Drinken doe ik überhaupt niet, dus ook niet om stress te verlichten. Ik vind het voldoende om hier te zijn in plaats van thuis, waar ik alleen maar zou nadenken en aftellen. Omringd zijn door goede vrienden helpt natuurlijk ook.’

Spasmatic neemt de setlist, lichten en effecten door met de technicus. Een half uur nadat de band heeft geoefend, melden Big2 en Spasmatic zich op het podium voor de allerlaatste repetitie als voltallige band. Zes tracks worden van begin tot eind afgewerkt, waaronder de aanstekelijk dansbare Fissa en Ik Wil Dat Je Danst. De eerste biertjes knallen open en de eerste dansmoves worden her en der uit de mouw geschud. Bas kan zich moeilijk inhouden en begint tegen de speakers aan te schuren. Ook het crowdsurfen wordt al bescheiden gerepeteerd. Zonder ook maar één man publiek in de zaal weten Big2 en zijn band al een los, feestelijk sfeertje te creëren. De toon is gezet.

Na de soundcheck is het etenstijd en werkt de gehele crew een kleine twintig porties bami en kip weg, die manager Rens heeft laten bezorgen. Voor de deur van de Bitterzoet verschijnen al de eerste hardcore fans, die geen seconde willen missen van de rapper die ze al vier jaar live moesten missen. De spanning in de kleedkamer laat zich inmiddels behoorlijk voelen. Bas kan maar moeilijk stilzitten. ‘Dit is voor ons allemaal nieuw en spannend. Ik ben blij dat we niet alleen op dat podium staan straks, maar met elkaar.’

Spasmatic schuift na een paar happen zijn bordje opzij. ‘Ik krijg het gewoon niet weg. Mijn maag klapt altijd dicht op dit soort momenten. Ik ben nu in focus-mode waar ik niet meer uit kan totdat ik op het podium sta.’ De enige die niet lijkt te zijn getroffen door de onvermijdelijke paniek is de man wiens naam en foto buiten op de posters pronken. Big2 eet in zijn hemdje op de bank rustig zijn bordje leeg en voert een luchtig gesprek over Nokia-telefoons met zijn manager.

Vlak voordat zijn fans de zaal om 20.00 uur binnendruppelen, maakt de man van de avond nog een snel rondje om oude vrienden en familie te verwelkomen, alsof het zijn verjaardagsfeestje in zijn eigen huis betreft. Een half uur later is de Bitterzoet rijkelijk gevuld met een kleurrijke mengelmoes van blanke veertigers met het overhemd in de broek, donkere hipsters in tuinbroeken en twintigers met scheve New Era-petjes.

Voor negenen wordt het podium geruimd en maakt een bomvolle Bitterzoet zich op voor wat velen nu al als de hiphop-comeback van het jaar beschouwen. De eerste solo-show van Big2 staat op het punt van de aftrap. Als gladiatoren onder een kolkende arena lopen Big2 en zijn bandleden door de gangen van de Bitterzoet naar de kleine ruimte achter het podium, door menig artiest omgedoopt tot ‘de zweetkamer’. Bas zwaait met zijn armen om zich heen. ‘This is it! Tering, hoe lang nog? Let’s go!’ Big2 brengt zijn band bij elkaar in een kring.

‘Bloedje gezellig jongens!’ Een gezamenlijke oerkreet galmt door de gangen als de zijdeuren van het podium openzwaaien en de band het podium onder daverend applaus en luid gejuich innemen. Big2 en Spasmatic blijven achter. Hypeman Bas klimt het podium op. ‘Dames en heren, jongens en meisjes, hebben we zin in een feestje? Laat je horen voor the one and only... Big2!’

Zijn titeltrack rappende stormt Big2 met Spasmatic in zijn kielzog de bomvolle Bitterzoet binnen en ontvangt binnen tien seconden al zijn eerste onvergetelijke ervaring. Nog geen twee maanden na de release wordt het openingsnummer tot zijn zichtbare verbazing vanaf het eerste refrein luidkeels meegezongen door het onstuimige publiek. ‘Nee mij krijgen ze nooit meer stuk / Want ik ben van staal.’ De stralende rapper toont zich dankbaar. ‘Wow! Iedereen bedankt dat jullie hier vanavond zijn. We gaan er een feestje van maken!’

Het ritmische Leef Met Mij krijgt de zaal al direct aan het swingen en bij de derde track Als ’t Fissa Is maakt de rapper met een vroege crowdsurf meteen kenbaar waarom de legendarische Opposites-feestjes ook alweer zo goed waren. Maar juist tussen zijn liedjes in schemert de jarenlange podiumervaring van Big2 echt door. Als er na twintig minuten een oorverdovende pieptoon uit zijn microfoon krijst, weet de ras-entertainer de ongemakkelijke stilte knap naar zijn hand te zetten als hij naar de rand van het podium loopt, zijn armen spreid en het publiek schreeuwend en met opzwepende armbewegingen gebaart de zomerse meezinger Altijd Daar luidkeels te blijven meezingen. Het levert kippenvel op bij Bas.

Door speelse interactie met zijn publiek zorgt Big2, zoals hij zelf hoopte, voor een ‘teringgezellige’ sfeer. Als de microfoon weer werkt is het tijd voor Thuis, het meest openhartige lied dat Big2 tot dusver maakte. Met onder andere zijn ouders en alle drie zijn broers in de zaal zorgt hij voor waterige oogjes met teksten als ‘Zoon van mijn vader, kind van mijn moeder / Was iedereen maar samen, net zoals vroeger / Maar papa heeft een nieuwe vrouw, waarschijnlijk beter / Mama heeft een vriend die we ook geregeld spreken.’

De ballad wordt gevolgd door een aanstekelijke mix van Opposites-hit Hey dj en de discoklassieker Last Night a dj Saved My Life, inclusief wervelende drumsolo. Fans van weleer worden op hun wenken bediend met klassiekers Duif op de Dam en Broodje Bakpao. Het feest is compleet als gastartiest Glen Faria meedoet op de swingende feelgood-hit Ik Wil Dat Je Danst.

Na een stevig uur bedankt een herboren Big2 zijn fans, manager, bandleden en vrienden, alvorens het podium zwetend achter zich te laten. Backstage kijken de rapper en Spasmatic elkaar aan. ‘Nog eentje doen? Fuck it, let’s go!’ Als de rappers weer tevoorschijn komen op een knallende versie van A-ha’s Take On Me, barst de Bitterzoet uit zijn voegen. De eighties-hit blijkt het absolute hoogtepunt van de avond. Dan zit het er echt op. ‘Jullie waren geweldig, dank jullie wel!’

In de zweetkamer omhelzen de euforische bandleden elkaar. Familie en vrienden staan op het balkon in de rij om Big2 te feliciteren met een geslaagde comeback. Zijn moeder straalt. ‘Ik ben heel trots op hem. Vooral het nummer Thuis raakte me.’ Als de storm voorbij is, blikken Big2 en Spasmatic alvast vooruit op een mooie zomer. ‘Dit was the best shit ever! De toegift was fucking geweldig, die moeten we echt altijd blijven doen.’ De eerste vierhonderd fans zijn alvast gewaarschuwd en velen zullen de komende maanden met dezelfde overtuiging rondlopen: Big2 is back.

