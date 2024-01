EXCLUSIEF Theo Hiddema: 'Moslims ondergraven de democratie'

In de Nieuwe Revu die op woensdag 7 maart verschijnt, spreekt strafrechtadvocaat en Forum voor Democratie-Kamerlid Theo Hiddema vrijuit over het NSB-verleden van zijn familie, de moord op Pim Fortuyn, de invloed van moslims op de democratie en de integratie van islamieten. Enkele opmerkelijke uitspraken uit het interview door Nieuwe Revu-journalist Max Moszkowicz:

Hiddema over het NSB-lidmaatschap van zijn vader en broer: 'Als ik boer was geweest in die tijd, had ik me misschien ook kunnen laten overhalen tot een NSB-lidmaatschap. Wat de NSB later typeert als een stelletje landverraders en Jodenvervolgers, daar was binnen de Friese agrarische gemeenschap helemaal geen sprake van. Het was enkel boerenbelang. De politieke ideeën over ras en geloof speelden totaal geen rol.'

Hiddema over Volkert van der Graaf: 'Ik had momenten van compassie voor hem. Dat vreugdeloze gezicht van hem, dan denk je: wat ben je toch een zielenpoot, met je starre Zeeuwse heilige overtuiging van je eigen gelijk. Ik voelde meer rancune naar de types die Pim Fortuyn slachtrijp hebben gemaakt dan naar Volkert van der Graaf.'

Hiddema over moslims en democratie: 'Wij vinden dat je nu geen ongebreidelde immigratie moet hebben, omdat je te veel mensen uit moslimlanden krijgt. Dat ondergraaft het democratisch welbevinden van een volk. Als je dan nu massaal mensen gaat importeren die totaal geen democratische historie van verdraagzaamheid naar afwijkende culturen of geloven hebben, dan gaat het mis.'

Hiddema over integratie van islamieten: 'Al die integratiecursussen, hou maar op. Ieder moet zijn eigen weg bevechten. Integratie tussen de lakens. Toen de gastarbeiders uit de Europese landen kwamen, werden die verwelkomd door de handenwrijvende Nederlandse vrouwen. Die gingen niet naar cursusjes, die meiden maakten ze hier wegwijs. Daar voltrok zich de integratie tussen de lakens en dat is het enige dat helpt om hier wortel te schieten. Maar bij islamieten werkt dat niet! Er ligt daar een culturele en religieuze blokkade in de weg, die belemmert het natuurlijke integratieproces zonder hulpverlening.'

