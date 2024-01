'Mannen zijn er massaal van overtuigd dat ze ware vingerkoningen zijn'

Een paar weken terug was ik op aftrekles bij sekscoach Tania Mulder. Tijdens de sessie bleek dat Tania niet alleen goed overweg kan met de penis, maar óók precies weet wat vrouwen lekker vinden. Ze spijkert mannen bij via ‘vingertrainingen’. En op dat gebied valt nog veel te winnen, volgens de sekscoach. ‘Want eerlijk Marith, hoeveel écht bekwame minnaars ken je?’ Ik haal mijn schouders op. Nou, uuhmm. Wel een paar, gelukkig. ‘Ik heb het over mannen die éxact weten hoe ze een vrouw moeten bevredigen hè, en hiervoor de tijd nemen. Werkelijk de tijd nemen.’ Tja. Dat zijn zeldzame diamanten, geef ik toe. ‘Precies!’

Tania krijgt veel mannen over de vloer die zeggen: ‘Ik hoor nooit een vrouw klagen.’ Haar harde maar eerlijke antwoord hierop luidt: ‘Dat betekent niet dat je het goed doet.’ Veel vrouwen ondergaan geklungel liever stilletjes, dan te zeggen van: wat ben je nou in gódsnaam aan het doen, man? Tania: ‘Toch?’ Ik knik. Daarin moet ik haar (helaas) gelijk geven. Zelfs ík spaar stuntelende mannen (althans: tijdens de eerste keer). Ben je geen ster in hand- en spandiensten? Dan zorg ik er – op subtiele wijze – voor dat we overgaan tot third base. Eens kijken hoe je op dat vlak scoort.

Ik ben me ervan bewust dat de man in kwestie mijn haast kan opvatten als: ze vond mijn kunsten zó waanzinnig dat ze me besprong. Zo helpen wij ‘zwijgzame vrouwen’ dus misverstanden de wereld in. Thank god for Tania. De sekscoach vraagt de mannen ‘die nooit klachten krijgen’ of ze weleens worden gecomplimenteerd met hun trucjes. Het antwoord is meestal nee. Nou, Tania kan je vertellen: dat is foute boel. ‘Als je het goed doet, hoor je dat.’

Tania heeft nog geregeld contact met een klant die haar enige tijd terug bezocht. Hij meldde zich uit nieuwsgierigheid aan voor de cursus goede minnaar. Maar eigenlijk schaarde hij zichzelf al onder deze noemer, en verwachtte niet dat iemand hém nog iets kon leren op seksgebied. Niets bleek minder waar. Nadat hij Tania’s lessen in de praktijk had toegepast, belde hij verbluft op. ‘Jezus, wat een verschil in reactie!’ De dame in kwestie prees hem de hemel in.

‘Ik ben wel benieuwd naar die vingertechnieken van je,’ zeg ik. Tania springt op. Dat kan geregeld worden. Ze stopt de oefenpiemel in de kast, en haalt Pamela eruit (een romp van siliconenspul met gigantische borsten, een realistische vagina en anus, waar je dus dingen in kan steken.) Tania spuit glijmiddel in haar handen en wrijft met vloeiende bewegingen over Pamela’s schaambot; van boven naar beneden. De meeste mannen focussen zich direct op de clitoris. Maar het is beter om een vrouw eerst langzaam op te warmen, volgens de sekscoach. ‘Dit is niet altijd nodig, hoor. Als de dame in kwestie in de auto naar huis bijvoorbeeld al de hele tijd heeft zitten fantaseren over seks, kan je deze techniek achterwege laten.’ Zij zal direct zin hebben in ‘het stevigere werk’. Maar, zeker als je een lange relatie hebt, werkt deze techniek ideaal om je vriendin hitsig te krijgen.

‘Stop je vinger er maar in. Ja, heel goed. En dan nu rondjes draaien om het sponsje achterin. Voel je de g-spot?’ Ik roer in Pamela en knik. Tijdens een sessie leert ze mannen hoe de g-spot te stimuleren, hoe ze een vrouw een onvergetelijk orgasme kunnen bezorgen en laten squirten. ‘Je kan een dame álleen lekker laten spuiten als ze minimaal vijftien minuten geil is. Maar meestal draait seks zozeer om het clitorale orgasme, dat stellen het kwartier niet halen.’ Zonde, volgens Tania. Want na vijftien minuten ‘pure opwinding’ wordt seks pas écht leuk voor de vrouw.

Tania krijgt ook veel stellen over de vloer. Zodra de vlammende passie overgaat in het burgerlijkere ‘houden van’ kan het nog weleens moeilijk worden in bed. ‘In het begin ben je zo verliefd dat je eigenlijk vrij weinig hoeft te doen voor goede seks. De hormonen doen het werk voor je,’ zegt Tania. Als die gaan liggen, is je zwoele blik ineens niet meer genoeg om mevrouw het hoofd op hol te doen brengen. Dan zal je werkelijk aan de bak moeten. Volgens Tania zijn uitmuntende vingertechnieken juist in dit stadium van de relatie belangrijk. Hiermee kan je ervoor zorgen dat ‘het vuur’ niet dooft.

‘Weet je wat het grote probleem is met veel mannen?’ Ik schud van nee. ‘Hun ego zit in de weg.’ Vrouwen lopen de deur plat bij Tania. ‘Maar op de een of andere manier zijn mannen er massaal van overtuigd dat ze al ware vingerkoningen zijn, en blijven daarom weg.’ De realiteit is jammer genoeg anders: het overgrote deel van jullie scoort matig op dit vlak. En dat is jammer. Gelukkig is een mens nooit te oud om te leren. Onder het mom van: baat het niet dan schaadt het niet, zou ik dus zeggen: hup mannen, op vingerles!