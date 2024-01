Het duurde even, en dan heb je ook niks: Geert Wilders heeft me geblokkeerd op Twitter. Ik mag zijn tweets niet meer lezen, wat opmerkelijk is omdat ik hem toch al niet volgde.

Zijn laatste voor mij leesbare wapenfeit was de tweet ‘Nederland is van ons!’, die de PVV-führer als variant op zijn partijslogan ‘Nederland weer van ons’ de wereld in zond. ‘Niet van Rutte, niet van de EU, niet van de islam. Maar van ons!’ stond eronder te lezen voor degenen die niet door hem geblockt zijn. Hij had daar voor de volledigheid ook ‘niet van mijn Hongaarse vrouw, niet van mijn Indonesische oma’ aan toe kunnen voegen, maar de bekendste telg van het migrantengeslacht Wilders hield het kort.

Ik blijf het een rare slogan vinden, ‘Nederland is van ons’. Nederland is helemaal niet van ons. Ja, de grond staat op naam van mensen, de gebouwen erop ook. Bedrijven hebben eigenaren, maar voor publieke instituties is dat alweer een lastiger verhaal. Is ons land niet gewoon van de banken, verzekeraars, pensioenfondsen en andere landen (lees: van die enge buitenlanders) waarbij we een staatsschuld hebben uitstaan?

Nederland is niet van iemand, ook niet van Geert Wilders, een passant wiens wieg toevallig in Venlo stond en die hier zodoende even mag zijn. Nederland is een stuk land waarop we met z’n allen even mogen wonen. Stop met het toe-eigenen ervan, en het in te zetten als middel om angst aan te wakkeren voor zij die het zogenaamd van ons af willen pakken