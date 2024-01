Breaking Bad in het echt: miljoenen Amerikanen verslaafd aan opiaten

Als je niet weet dat het een politiebureau is, zou je het niet geloven. Voor de ingang liggen twee oude mannen op stukken karton met hun bezittingen om zich heen, op de rand van een muurtje zit een jongen met halflang haar die enkele maanden geleden nog een hippe surfdude geweest moet zijn, een dikke man in gescheurde spijkerbroek en shirt pakt een piepschuim doosje van de grond om te zien of er wat eetbaars in zit. Verderop in de straat staan tenten en constructies van zeil, zoals overal in de pakweg vijftig blokken waaruit Skid Row in Los Angeles bestaat.

Vanuit dit politiebureau opereert sergeant Deon Joseph al negentien jaar lang. Wanneer de grote, gespierde zwarte agent door de met tenten vol- gebouwde straten van zijn jurisdictie rijdt, wordt er naar hem geroepen en gezwaaid. Vanuit zijn open raam zwaait hij terug naar een oude vrouw zonder tanden, ‘Hey sweetheart,’ waarna hij vertelt hoe hij in de jaren verschillende drugscrisissen door Los Angeles heeft zien trekken. Eerst de crack-cocaïne, daarna crystal meth en tegenwoordig de opiaten.

‘Kijk, deze plek is origineel opgezet als een plek waar daklozen en drugsverslaafden kunnen ver- blijven, en is organisch uitgegroeid vanuit de jaren 20, 30 van de vorige eeuw,’ vertelt de 45-jarige Joseph. ‘Een tijd hadden we de boel hier goed in de hand, tussen 2006 en 2011. Tenten mochten tijdelijk opgezet worden voor de nacht, maar moesten overdag weer weg. Maar sinds na 2011 de tenten weer permanent mogen blijven, zijn die veranderd in hotspots voor drugsdealers en gangsters om vanuit te opereren.’ Later zal Joseph de foto’s laten zien van wat de politie bij huiszoekingen in de tenten heeft gevonden en dat liegt er niet om. Automatische geweren, pistolen, ponden heroïne, methamfetamine, synthetische wiet die beter bekendstaat als spice, en stapels van honderd dollar-briefjes.

‘Maar wat nog erger is dan dat,’ gaat de agent verder, ‘is dat wanneer er nu iemand een overdosis heeft, kan die ongezien urenlang in de tent liggen. Hulp komt vaak te laat.’ Dat laatste is problematisch in de Verenigde Staten anno 2017, waar het aantal overdosissen zo beangstigend snel groeit dat president Donald Trump eind oktober een nationale noodtoestand heeft uitgeroepen vanwege de opiatenepidemie.

Volgens CNN zijn momenteel zo’n twee miljoen Amerikanen verslaafd aan een derivaat van opium en gebruikten 11,5 miljoen Amerikanen in 2016 opiaten zonder dat ze daar een geldige reden voor hadden, zoals extreme fysieke pijn bij bijvoorbeeld kanker. Het aantal overdosissen groeide met ruim 500 procent tussen 2002 en 2016 explosief, waardoor momenteel zo’n negentig mensen per dag aan een overdosis overlijden.

