Vriend en vijand over Jezus

Bert Konterman (oud-profvoetballer)

‘Jezus is mijn voorbeeld. Ik luister dagelijks naar de drie-eenheid God (de vader), Jezus (de zoon) en de Heilige Geest als een soort coach. Soms negeer ik Hem als ik wat eigenwijs ben. Ik geef getuigenissen voor groepen mensen en pas voetbaltermen als het zwarte gat, transfer, finale en talent toe in mijn preken. Door mij voetbaltalent te geven, zorgde Hij ervoor dat het geloof opnieuw onder de aandacht kwam in de voetbalwereld. Wat Hij met mijn leven heeft geflikt, vind ik een grappige knipoog van de Here God. Religie krijgt vaak de schuld van ruzie en ellende in de wereld; Jezus zou wat nadrukkelijker de regie in handen mogen nemen, waardoor het allemaal wat vreedzamer zou zijn. Maar Hij geeft de mens alle ruimte om eigen keuzes te maken en dat is in onze maatschappij een lastige uitdaging geworden.’

Frank Müller (voorzitter Atheïstisch Verbond)

‘Jezus zal ongetwijfeld hebben geleefd. Hij heeft door de eeuwen heen een goddelijke dimensie gekregen. Daar geloven wij niet in. De Bijbelse heldenverhalen over de onbevlekte ontvangenis, over water lopen, een blinde laten zien en een verlamde laten lopen, staan ver van ons af en zien wij als 100 procent fictie. Het is de weerspiegeling van het kennisniveau van een ongeschoold, ongeletterd volk in een van de minst ontwikkelde delen van de wereld. Toen het boek werd geschreven, heerste er een eenvoudige boerenbeschaving; Jezus was een herder. In die context moet je de Bijbel zien. De verhalen over Jezus moet je beoordelen in de tijd waarin ze zijn geschreven en niet in het nu, want dan krijg je verkeerde interpretaties zoals haat jegens homo’s en de achtergestelde positie van de vrouw. Jezus en de Bijbel zetten ons op het verkeerde been.’

Joop van Ooijen (dakevangelist)

‘Van 2008 tot en met 2010 is er veel media-aandacht besteed aan het dak van mijn boerderij in het Zuid-Hollandse Giessenburg. Ik schreef er met levensgrote witte letters “Jezus redt” op. Daarover ontstond gesteggel met de gemeente. De tekst staat er nu in oranje dakpannen. Jezus is mijn alles, zonder Jezus heb ik niks. Hij is mijn schepper en Hij zorgt voor me. Iedere ademhaling die ik doe, al het eten dat ik krijg; al het goede heb ik aan Hem te danken. Hij is mijn leidsman, hij zegent me als ik eerlijk en oprecht leef. Als ik dat niet doe, haalt hij de vrede weg uit mijn hart. Jezus is perfect en ik zie hem overal in: in dieren, in mensen, zelfs in een grassprietje. De schepping is één groot wonder.’

Dennis van der Geesr (oud-judoka & dj)

‘In 2012 was ik dj in De Grote Jezus Quiz. De EO verwijderde de uitzending op Uitzending Gemist vanwege de humoristische toonzetting. Er werd bijvoorbeeld een foto getoond van de reet van een hond, die heel erg op Jezus leek. Daar kon niet elke christen om lachen. Dat is misschien ook wel een beetje het grote probleem met christenen; er mag wel wat meer worden gelachen. Kijk, Jezus heeft hier vroeger echt wel rondgewandeld. Maar of het nou de zoon van God was? Als mensen hoop en kracht uit het geloof halen, vind ik dat prachtig. Ik ben niet gelovig, maar vind een kerk wel een rustgevende en inspirerende omgeving. Een tip voor Jezus? Hij zou zich weer eens kunnen laten zien. Het is tweeduizend jaar later op best veel plekken een behoorlijke puinhoop.’