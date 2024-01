'Wat is erger: onnodig links rijden of rechts inhalen?'

Ik ben een groot voorstander van rechts inhalen. Als de verkeersveiligheid het toelaat, haal ik op de linkerbaan sukkelende auto’s rechts in, ook al is de boete daarvoor een stuk hoger dan die van onnodig links rijden.

Eén op de drie Nederlanders ergert zich aan onnodig linksrijdende automobilisten. Deze linksrijders zijn daarmee de nummer vier van grootste ergernissen in het verkeer, blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allsecur (rechts inhalen staat niet in de top 10).

De verkeersregels zeggen dat ‘bestuurders verplicht zijn zoveel mogelijk rechts te houden’ en dat ‘het een ieder verboden is zich zodanig te gedragen dat het verkeer op de weg wordt gehinderd’. Linksplakkers zijn dus twee keer fout. De linkerbaan hoort leeg te zijn tenzij er mensen aan het inhalen zijn, plus als iemand sneller is dan jij dan moet je hem er voorbij laten als dat kan.

In 2018 is de boete voor onnodig links rijden 140 euro. Als je wordt betrapt tijdens het rechts inhalen kost je dat 230 euro. Dat is onlogisch en oneerlijk. Mensen die rechts inhalen, zoals ik, doen dat omdat er iemand onnodig links rijdt. In feite dwingt een linksplakker je om rechts in te halen – daarmee is het hun keuze, niet de mijne. Ik haal niet rechts in omdat ik dat leuk vind, maar omdat ik niet anders kan.

Omdat onnodig links rijden in feite twee overtredingen van de verkeersregels behelst, is een verhoging van de boete tot boven die van rechts inhalen niet meer dan logisch. Gooi er 100 euro bovenop, zodat ie duurder wordt dan de boete voor rechts inhalen.