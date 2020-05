'Hoe leger de wegen zijn, hoe meer het opvalt dat mensen onnodig links rijden'

Corona heeft ons niet veel goeds gebracht, maar in de categorie ‘bedankt corona, fijn dat je er bent’: lege wegen. Maar hoe minder auto’s er zijn, hoe duidelijker het wordt dat veel mensen de linkerbaan misbruiken.

Op deze plek heb ik al eens mijn ongenoegen geuit over onnodig links rijden, landelijk inmiddels de nummer drie ergernis in het verkeer. Voor wie de memo gemist heeft: je bent verplicht om zoveel mogelijk rechts te houden, en dat betekent dus ook dat je niet op een van de middelste banen hoort te rijden als er op de meest rechter rijstroken plek is. Iedereen die weleens op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam heeft gereden, weet waar ik het over heb.

Het probleem is dat veel ridders van de linkerbaan de verkeersregels niet kennen. Ik ken iemand die nog nooit van de houdrechtsregel heeft gehoord, en iemand die denkt dat als ze de maximumsnelheid rijdt, ze zelf mag bepalen in welke baan ze dat doet.

De coronaperiode is het uitgelezen moment om het onnodig links rijden aan te pakken, met een bewustwordingscampagne. Identificeer linksplakkers met camera’s, stuur ze een folder genaamd HOUD RECHTS, leg uit waarom dat moet (doorstroming en verkeersveiligheid bevorderen), wat de boete is (140 euro op snelwegen, 240 euro op andere wegen) en ga daarna handhaven.

Als iedereen zich eraan houdt, zal je zien dat dat hele coronavirus er niet voor niets is geweest.