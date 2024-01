De Dönermoorden: naziproces in Duitsland nadert ontknoping

Tussen 2000 en 2007 werden er in Duitsland negen mannen met een immigratie-achtergrond uit de weg geruimd. Rechercheurs dachten dat de Turkse maffia erachter zat, maar de daders van ‘de dönermoorden’, zoals het aanvankelijk werd genoemd, bleken neonazi’s te zijn. Een reportage vanuit München over het langste en duurste proces ooit in Duitsland gevoerd, dat in december (waarschijnlijk) zijn ontknoping krijgt.

Voor de hoofdingang van het rechtsgebouw aan de Nymphenburger Strasse in München hangt een A4’tje waarop staat: ‘Strafproces tegen Beate Z., André E., Holger G., Carsten S., Ralph W.’ Bezoekers moeten langs witrood geschilderde dranghekken en door detectiepoortjes. Een Duits-Turkse bewaker haalt een mini-tube tandpasta uit de tas van een man en een slip die iets te lang gedragen is. Hij zegt ‘Alles ist gut’ en we mogen door een draaideur naar binnen. De zitting is zoals elke dag in zaal A101. De politie voert nog een laatste controle uit en dan mogen de toehoorders echt naar binnen.

De rechter heet Manfred Götzl. Volgens de broer van een van de tien slachtoffers is hij een harter Hund. Hoofdverdachte Beate Z. zegt niets te hebben geweten, maar ze was volgens de aanklagers betrokken bij tien moorden, twee aanslagen en vijftien roofovervallen. Negen dodelijke slachtoffers hadden een immigratie-achtergrond en er werd een agente door haar hoofd geschoten. De moordenaars waren medeoprichters van de Nazionalsozialistische Untergrund (NSU) en daarom heet deze strafzaak het NSU-proces. Het duurt inmiddels langer dan vier jaar en is het langste en duurste proces ooit in Duitsland gevoerd. Volgens tabloid Bild is het ook ‘het spectaculairste naoorlogse proces’.

Achter Beate zit Ralph W., een van de vier Mitangeklagte. Volgens de officier van justitie hielp hij de moordenaars hun plannen te kunnen uitvoeren. Zijn buurman Carsten S. barst zo nu en dan in huilen uit en hij vertelde de rechter meerdere keren dat hij zich van de neonazistische scene heeft gedistantieerd. De aanklagers geloven dat. Holger G. las bij het begin van het proces een korte verklaring voor en spreekt sindsdien zo min mogelijk.

De belangrijkste mede-aangeklaagde is André E. De officier van justitie noemt hem ‘De stilste helper van de NSU’. Hij is 37 jaar en een paar kilootjes te zwaar. De inhammen in zijn korte, bruine haren worden onmiskenbaar groter. Op zijn buik staat een tatoeage met de tekst: ‘Die Jew Die’. André E. vindt al bijna twintig jaar dat dit echt moet gebeuren. De Führer was een ware patriot en de Joden verdienden hun lot. Ze probeerden Duitsland over te nemen en ze staken tijdens de Grote Oorlog een groot, scherp mes in de Duitse rug. Dat heeft André E. onder meer gelezen in zijn favoriete boek Mein Kampf. De rechter komt binnen. Iedereen gaat staan. De zoveelste zitting in het NSU-proces begint.

