Geert-Jan Knoops: 'Julio Poch wil tonnen schadevergoeding van Nederlandse Staat'

‘De zaak-Poch is een van de meest aangrijpende strafzaken in mijn loopbaan. Hij zit dus al acht jaar vast zonder enig bewijs voor zijn betrokkenheid als marinepiloot bij die zogenaamde dodenvluchten ten tijde van het junta-regime in Argentinië. Het is sowieso een zaak die me niet loslaat. Dat komt doordat ik ervan overtuigd ben dat Nederland destijds zeer onrechtmatig heeft gehandeld door in te stemmen met de uitlevering van Poch vanuit Spanje aan Argentinië. Dat móet worden rechtgetrokken. Het is duidelijk dat hij die oorlogsmisdaden niet op zijn geweten heeft. Dit druist tegen alle rechtvaardigheid in waar ik als advocaat voor sta. Wat ook meetelt, is dat Poch en ik allebei marineofficier zijn geweest. Dan is het een militaire erecode dat je elkaar steunt in geval van nood. En dat hij in nood zit is evident.’

Heeft Poch wel een eerlijk proces gekregen in Argentinië?

‘Poch stond terecht met 53 andere verdachten. Het is het grootste strafproces tegen verdachten uit de junta-tijd in Argentinië. Alles wijst erop dat dit proces wordt overschaduwd door politieke krachten. Een saillant voorbeeld: een maand voor aanvang van dit proces nam de hoofdaanklaagster ontslag omdat ze van hogerhand onder druk werd gezet. Uit dit proces moeten alleen maar veroordelingen komen rollen, dat heeft ze later ook verklaard in de pers.’

Hoe gaat het eigenlijk met Julio Poch? U spreekt hem toch regelmatig?

‘Sinds 2010 is hij mijn cliënt en sindsdien spreek ik Poch iedere week. Waar ter wereld ik ook ben, op maandagavond om 20.00 uur belt hij mij vanuit de gevangenis. En dan praten we niet alleen over de rechtszaak, maar ook over zijn familie en over zijn verblijf daar. En uiteraard vraag ik elke keer naar zijn gemoedstoestand en hoe het hem daar vergaat. Maar neemt u van mij aan dat hij mentaal geknakt is. Zijn leven ligt aan puin. Hij was van plan na zijn pensionering een carrière als particulier vlieger te beginnen en had al aanbiedingen. Tijdens zijn gevangenschap is hij twee keer grootvader geworden. Vandaar dan ook dat ik de Nederlandse Staat aansprakelijk heb gesteld. En dan praat je al snel over enige tonnen aan schadevergoeding waar Julio Poch recht op heeft.’

Lees het hele artikel op Blendle.