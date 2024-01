De Beste Strafrechtadvocaat van Nederland 2018: Stijn Franken

Zijn collega’s noemen hem ‘rustig’, een man met ‘kennis van zaken’ en een ‘goed pleiter’. En: ‘met afstand de beste advocaat van Nederland’. Mr. Stijn Franken (50), naamgever en medeoprichter van het Amsterdamse advocatenkantoor FZKC – met de F van Franken.

Franken maakte naam door Lucia de Berk, in hoger beroep ten onrechte veroordeeld tot levenslang plus tbs voor een reeks moorden, in een herziening van het vonnis uit de gevangenis te krijgen. Volkert van der Graaf en Willem Holleeder zijn andere bekende oude cliënten van Franken. Van der Graaf werd tot achttien jaar cel veroordeeld voor de moord op Pim Fortuyn. De verdediging van Holleeder legde Franken neer na een dringend advies van de deken van de Orde van Advocaten; de advocaat was enige tijd de raadsheer van een ex-vriendin van de crimineel.

Daarnaast is Franken hoogleraar straf(proces)recht aan de Universiteit van Utrecht. Het laatste college voor eerstejaarsstudenten, over de fatsoenlijke behandeling van mensen, verzorgt hij elk jaar samen met zijn voormalige cliënt De Berk.

In een per e-mail uitgevoerde enquête kreeg Franken 9 procent van alle stemmen, ruim meer dan de nummers twee tot en met vijf: Gerard Spong (6,3 procent), Hans & Wim Anker (4,9 procent), Geert-Jan Knoops (4,2 procent) en Jeroen Soeteman (3,5 procent).

Andere strafrechtadvocaten die vaak genoemd worden, maar buiten de top vijf vallen, zijn Bénédicte Ficq, Tjalling van der Goot, Anno Huisman, Sander Janssen, Willem Jebbink, Thijs Kelder, Jacqueline Kuijper, Claudia Lammers, Hendrik Sytema, Marnix van der Werf en Inez Weski.

Reactie Stijn Franken: ‘Het is een hele eer dat collega’s mij als een goede advocaat beschouwen. Dat is niet vanzelfsprekend. Ik zie het dus als een grote blijk van waardering. Maar je moet het wel een beetje relativeren. Strafrechtadvocaten kennen elkaar, je komt elkaar tegen, maar laten we eerlijk zijn: het is heel moeilijk om het werk van een ander te beoordelen. Dé beste strafrechtadvocaat bestaat volgens mij ook niet. Er lopen heel veel goede advocaten rond die bij het grote publiek en media niet bekend zijn, maar die dag in dag uit op heel hoog niveau hun werk doen. Dat een advocaat veel op televisie komt, betekent niet dat hij of zij dan ook de beste advocaat is. Door het soort zaken dat ik heb gedaan ben ik een beetje bekend geworden bij het publiek en onder collega’s. Maar ik denk dat maar heel weinig mensen kunnen beoordelen hoe ik bijvoorbeeld de zaak van De Berk heb gedaan. Kijk, strafrechtadvocaten winnen niet zo vaak. De meeste cliënten worden gewoon veroordeeld. Ik ben niet op nummer één geëindigd omdat al mijn cliënten worden vrijgesproken... Was het maar zo, zou ik bijna zeggen.’

