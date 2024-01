Seks & drank in de cockpit: dit gebeurt er allemaal tijdens het vliegen

‘Hoewel het pilotenberoep niet meer zoveel aanzien heeft als vroeger, moet ik wel zeggen dat het nog steeds een onwijze chick-magnet is.’ Aan het woord is Steven, piloot bij onze eigen KLM. ‘Je bent vaak ver van huis en dat is niet leuk, dus maak je er het beste van. Sommige collega’s trekken opzettelijk hun uniform aan als ze na hun dienst op stap gaan,’ zegt Steven. Dat is volgens de piloot van midden 30 een uitstekend middel om meiden te versieren. ‘Ik kan je zeggen, dat werkt prima. Zo’n uniform trekt de aandacht. Vrouwen hebben het idee dat je stoer, rijk en avontuurlijk bent. Dus die neem je makkelijk mee naar je hotelkamer, terwijl ze je in je normale kloffie waarschijnlijk helemaal niet hadden zien staan.’

Steven stelt ook dat het cliché dat piloten en stewardessen bedmaatjes zijn, over het algemeen wel klopt. ‘Niet dat er steeds met dezelfde gewipt wordt, nee, vaste relaties zijn er niet. Eerder veelvuldig wisselende contacten. Bij lange vluchten is er een slaapcabine voor de crew. Man, ik kan je zeggen, daar wordt af en aan gewipt. Het is een vliegend Sodom en Gomorra.’ Aan de andere kant is werken in de luchtvaartindustrie ook een hectisch beroep, dat je compleet uit kan putten. ‘Daar moet je mee om kunnen gaan, met zoveel druk,’ zegt Oscar. ‘Ik weet van sommige collega’s dat ze naar de fles grijpen. Ik bedoel, dat heb je in ieder beroep. Maar als piloot, zeker bij de budgetairlines, wordt het je niet makkelijk gemaakt. Sommige piloten nemen dan een paar kleintjes rum of wodka mee de cockpit in. Geldt ook voor de flight attendants trouwens. Maar dat zijn uitzonderin- gen, al zou het niet mogen gebeuren.’

Nodeloos te zeggen dat drank en vliegen niet samengaat. Ook Steven heeft het zelf meegemaakt, met bijna fatale gevolgen. ‘Het is alweer langer geleden, maar ik herinner het me als de dag van gister. Het was bij een landing op een luchthaven met een korte landingsbaan. De piloot had gedronken en zijn inschattingsvermogen was daardoor niet optimaal. Het weer was slecht en op de een of andere manier zette hij wel de landing in, maar verzuimde de kist op de grond te zetten. In plaats daarvan liet hij het vliegtuig gewoon doorzweven boven de landingsbaan, totdat hij het juiste moment om te landen definitief gemist had! Ik was bang dat hij alsnog zou proberen te landen op de nu te korte baan, want hij reageerde niet op mijn oproep door te starten. Ik moest ingrijpen, pakte de stuurknuppel en trok de kist weer de lucht in.’

Gelukkig is de controle op alcohol streng. Piloten en flight attendants hebben zich aan de twaalfuursregel te houden, wat betekent dat er vanaf twaalf uur voor een vlucht geen alcohol meer mag worden genuttigd. ‘Al zoeken we wel de randen van de regel op,’ zegt Steven. ‘Dus als ik om 08.00 uur moet vliegen, dan pak ik weleens om middernacht een laatste cocktail.’ Om de naleving van de regel te kunnen garanderen, worden voor en na vluchten met regelmaat alcoholcontroles uitgevoerd. Toch bestaan er in sommige landen Anonieme Alcoholistenverenigingen voor piloten. ‘Dat wil wel wat zeggen,’ stelt Steven die wijst op het belang om na een lange vlucht even af te reageren.

‘Als je een keer een break hebt in een warm land, waar je met een lekkere cocktail in een beachbar kunt zitten, dan moet je dat ook doen. Maar dat is niet altijd even makkelijk,’ zo weet collega- piloot Toine, die vroeger voor EasyJet werkte, maar tegenwoordig voor een grote maatschappij die ook intercontinentaal vliegt. ‘Het is altijd een uitdaging om de juiste balans te vinden tussen een vriendschappelijke relatie met je collega’s van het andere geslacht, zonder dat je je vrouw thuis jaloers maakt.’

