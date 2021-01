‘KLM’er Dario Fucci trekt graag een even grote broek aan als mond open’

Beste Dario Fucci van de OR van KLM,

Een Nederlands debat bestaat vaak uit twee zeer vermoeiende discussietechnieken: de jij-bak en de whataboutism. Na ‘Nee, jij dan met je (vul willekeurige tekortkoming in)!’ komt doorgaans bij iedere voorgestelde maatregel tegen of voor wat dan ook: ‘En waarom dan niet eerst ingrijpen in (vul willekeurig onrecht in, liefst heel ver weg en zo onoplosbaar mogelijk)?’ Als daarna nog een Godwin komt (‘Weet je wie ook van honden/treinen/autowegen/Wagner/Hugo Boss hield?’), voel je: we zijn weer thuis.

Zo uiteraard ook in het coronadebat. Toen de theaters geen honderden bezoekers meer mochten ontvangen, ging de vinger naar de cafés en restaurants: waarom mogen daar wel nog mensen bij elkaar komen? Toen die werden gesloten, wees de vinger naar de winkels: waarom mogen mensen dan wel nog door bouwmarkten wandelen? Toen die ook dicht moesten, wees de vinger naar de luchthavens: waarom landen nog steeds vliegtuigen uit verre buitenlanden op Schiphol?

Het antwoord was daar eigenlijk heel simpel. Omdat twee partijen in Nederland altijd worden ontzien: de intensieve veeteelt en de luchtvaart. Het tempoverschil in maatregelen voor het coronabroeinest dat de nertsenfokkerij is vergeleken met andere sectoren was net zo aanstootgevend als het gemak waarmee voor KLM bedragen op tafel kwamen waar sectoren waar nog veel meer mensen werken alleen maar van kunnen dromen.

Maar de vraag, die al terecht was, werd door de ‘Britse variant’ en de ‘Zuid-Afrikaanse variant’ nog dringender: als die nieuwe varianten zo besmettelijk zijn dat we nu allemaal ’s avonds binnen moeten blijven, hoe valt het dan uit te leggen dat uit die landen nog steeds dagelijks vluchten binnenkomen? Níét, oordeelde de Tweede Kamer en eindelijk ook het kabinet. Er kwam een vluchtverbod uit die landen, en een verplichte sneltest voor iedereen die uit een ander land naar Nederland vliegt. Ik ken eigenlijk niemand boven de 6 jaar met een zekere mate van toerekeningsvatbaarheid die dat niet snapt.

Oh, en u, Dario Fucci van de ondernemingsraad van KLM, een man die graag een even grote broek aantrekt als mond ópentrekt. U was ‘verbijsterd’ door het Kamerdebat waar werd besloten dat het toch niet zo’n goed idee was als de Britse en Zuid-Afrikaanse variant zelf in een vliegtuig kunnen stappen en als een sneltest verplicht wordt. U was zó boos dat ik de indruk kreeg dat u even heeft gemist dat onder meer de horeca, cultuur- en evenementensector en sportscholen al heel lang stilliggen, en dat u als KLM vooraan stond bij het ontvangen van geld, en achteraan bij het nemen van strenge maatregelen. Maar nee. Vooral GroenLinks (dat niet in de regering zit, misschien had u ook dat gemist) en D66 ‘maken KLM kapot’, was uw verhaal. Dat zal inderdaad de reden zijn dat de regering met daarin D66 uw bedrijf 3,4 miljard aan staatssteun heeft gegeven: omdat ze hopen dat u kapot gaat.

Laat er alsjeblieft na deze pandemie nooit meer bezuinigd worden op de geestelijke gezondheidszorg.