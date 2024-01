Dat was het dan, mensen. Het doek valt voor de ­Kamasutrabeurs, die komend weekend in de Utrechtse Jaarbeurs zijn laatste editie beleeft. Meer dan een miljoen mannen, vrouwen en alles wat daartussenin zit, hebben het legendarische erotische feestje sinds de oprichting in 2000 bezocht. Het Swingers Café, een erotisch doolhof, een sm-podium... Er was maar weinig te gek voor het jaarlijkse evenement. We hebben de hoogtepunten van 17 jaar Kamasutrabeurs op een rij gezet.

Fotografie ANP / Erik van ‘t Woud

Bekijk de hele fotorepo gratis op Instagram!