Revu voorspelt: Van Marwijk wordt bondscoach van Syrië

Vrijdag 22 september 2017

Na Kim Jong-un, Robert Mugabe en Donald Trump heeft ook Bashar al-Assad zich in de strijd geworpen om Bert van Marwijk in te lijven als bondscoach van hun land. ‘We zoeken al heel lang naar een man zonder principes,’ aldus de president van Syrië. ‘Van Marwijk past precies in het plaatje, een lopende reclamezuil voor mijn regime is exact wat we zoeken.’ In een eerste reactie zegt Van Marwijk zich gevlijd te voelen.

Zaterdag 23 september 2017

Tijdens een uiterst geheime meeting proberen vertegenwoordigers van het Nederlandse, Belgische en Schotse voetbal consensus te vinden voor het oprichten van een nieuwe competitie, een Beneschot-Liga. Dit naar aanleiding van de oorwassingen die Feyenoord, Celtic en Anderlecht te verduren kregen in de Champions League. ‘Heel veel vooruitgang hebben we nog niet geboekt,’ aldus een woordvoerder. ‘Er zit schot in de zaak, die drinkt nu een whisky.’

Fotografie ANP