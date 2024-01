Nu op Instagram: Tsaar Poetin bouwt WK-stadions in Rusland

Terwijl de Nederlandse droom om het WK voetbal van 2018 te halen in slow motion in duigen aan het vallen is, wordt er in Rusland volop gebouwd aan de WK-stadions. Twaalf in totaal, waarvan tsaar ­Poetin er negen nieuw laat bouwen.

Fotografie AFP, Reuters

De openingswedstrijd en finale worden in het Olympisch Stadion Loezjniki in Moskou afgewerkt. Het stadion kent een gitzwart verleden; het was in 1982 het decor van een stadionramp waarbij volgens officiële lezing 66 doden vielen (getuigen spreken over enkele honderden slachtoffers) toen het mis ging tijdens de UEFA Cup-wedstrijd tussen Spartak Moskou en HFC Haarlem. De kans dat er tijdens het WK Oranjesupporters onder de 81.000 toeschouwers zitten is, gezien de stand in onze kwalificatiepoule, niet al te groot te noemen.

Bekijk de hele fotorepo gratis op Instagram!