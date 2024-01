Omnion van Hercules & Love Affair is één groot hedonistisch feest

Hercules & Love Affair – Omnion

Toen Andrew Butler in zijn tienerjaren deejayde in een leerbar in Denver en later, toen hij naar New York vertrok en zich nog veel meer onderdompelde in de wereld van clubs en feestweekenden waarin slapen gold als hoofzonde, blafte hij er al een ongezonde hoeveelheid brokjes crystal meth doorheen.

Op zijn 21ste was hij eindelijk clean. Op zaterdagavonden was hij niet meer in clubs te vinden. Dan vouwde hij thuis de was op en schreef hij muziek. Zijn centen sprokkelde hij bij elkaar als ober. Maar uiteindelijk vond zijn muziek een weg naar de grote, boze buitenwereld. En hoe. Hercules & Love Affair bleek direct een schot in de roos. Met het succes kwamen de verleidingen.

En Butler zei geen nee.

Op Omnion, zijn vierde album, vertelt hij hoe het hem opnieuw is gelukt af te kicken. De toon mag dan introspectief zijn, de muziek is nog altijd één groot, hedonistisch feest dat de glorietijd van disco en vroege house laat herleven. Met hier en daar een uitstapje naar Depeche Mode-achtige synthpop en een geil knipoogje naar techno.

Hercules & Love Affair – Omnion: 4 sterren