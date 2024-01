Longread | De comeback van Monique Sluyter, godin van de erotiek

Ze was 25 jaar geleden taboedoorbrekend door de eerste erotiek op televisie te presenteren. Met de terugkeer van Tutti Frutti op de Duitse tv zijn de zachte erotiek én Monique Sluyter (49) weer op de buis te zien. ‘Ik denk dat de kunstzinnige, mooie erotiek aan een opmars bezig is. Zachte erotiek met een pin-up en een knipoog.’

Fotografie Gerard Wessel

Blote tietjes op televisie, dat was baanbrekend in de jaren 90. Voor de erotische spel- en stripshow Tutti Frutti draaiden dan ook met gemak vier miljoen Duitse kijkers warm. Precies 25 jaar geleden meldde Monique Sluyter zich bij onze oosterburen om de rol van sexy assistente in te vullen. In spannende pakjes en immer met een stralende glimlach kondigde Sluyter de gasten aan en hielp ze bij de spelletjes die de kandidaten moesten spelen.

Ze maakte een onuitwisbare indruk, want voor de Duitse generatie vijftigers en zestigers van nu is de hoogblonde Friezin nog altijd de godin van de erotiek. Op zich geen gek idee van de Duitse zender RTL Nitro om de dikke laag stof van het oude format af te blazen en het in een nieuw jasje te steken. In twee shows op 30 en 31 december 2016 werden gouden fragmenten uit de tijd van toen herhaald, maar kreeg de kijker ook de moderne vorm van Tutti Frutti te zien. Natuurlijk weer met Monique Sluyter, maar ditmaal als presentatrice en niet als assistente.

Ondeugend topless

Of de pikante show is aangepast naar het huidige tijdperk van rauwe porno? Nee. Daar waar we op internet gratis en in onmetelijk grote porties keiharde seks over onszelf krijgen uitgestort, houdt Tutti Frutti het bewust bij danseressen die bij goede antwoorden ondeugend topless gaan en kandidaten die klungelig maar vermakelijk uit de kleren moeten bij een fout antwoord. Hoewel de sfeer rondom het programma puur cult is en doet terugdenken aan de eerste erotische programma’s in Nederland – waar Sluyter ook bij betrokken was – kan de hedendaagse liefhebber van blote vrouwen een kleine gaap van verveling misschien niet onderdrukken.

Heeft de shitload aan goedkope internetporno een remmend effect op de veel creatievere erotische televisieprogramma’s? Sluyter: ‘Helaas wel een beetje, want het is allemaal heel grof en hard wat we online voorbij zien komen. Kijk, ik vond het intrigerend om in de jaren negentig een eerste stap te zetten om de taboes rondom televisiebloot een beetje open te breken. Erotiek was in die tijd nog iets dat alleen met de deuren op slot en de gordijnen dicht werd gekeken; erover praten deed je al helemaal niet. Dat werd allemaal wat losser en opener toen ik bij Veronica begon met het eerste erotische programma. Sinds een jaar of vijftien is er echter op internet steeds meer vrouwonvriendelijke erotiek te vinden. Daar kan ik mij niet meer in vinden. Met de uitzendingen van Tutti Frutti in december hebben we de sfeer van de vroegere erotiek weer proberen op te roepen. Niet die platte porno, maar mooi geklede dames die als teaser een klein stukje bloot laten zien. Zachte erotiek met een pin-up en een knipoog. Je ziet dat ook aan het huidige beleid van de Nederlandse Playboy; het blad wil ook niet meer dat keiharde naakt, maar koerst met een tamelijk nieuwe lijn meer richting de creativiteit en de kunst in de erotiek. Ik vind dat een goede ontwikkeling, het hoeft in mijn ogen allemaal niet zo rauw en vrouwonvriendelijk. Ik denk dat de kunstzinnige, mooie erotiek aan een opmars bezig is.’

Over de verdere plannen van de Duitse zender met het Tutti Frutti-format mag ze nog niks zeggen. Dat er in Duitsland volop wordt gespeculeerd over een comeback, zegt feitelijk wel genoeg; men ziet er heil in en Sluyter kan zo langzaamaan de nonnen in het klooster weer gaan opzoeken voor een opfriscursusje Duits. Zonder iets te verklappen, geeft Sluyter een paar hints die het vermoeden van een definitieve terugkeer dit jaar bevestigen: ‘Er is veel moeite gedaan om Duitse playmates qua uitstraling en lengte bij elkaar te zoeken; zij vormen met elkaar het Cin Cin Playboy-ballet dat danst en uit de kleren gaat. Er zijn nieuwe spellen bedacht en de uitzendingen van eind december stonden daarna in de Duitse Twitter top 100, dus er werd veel over gesproken. Wat ikzelf wel aardig vond: ze zeiden dat mijn Duits op dat van Linda de Mol lijkt. En Linda spreekt een behoorlijk mondje Duits, dus dan heb ik toch iets goed gedaan.’

Juiste stap naar voren

Met het stel hersens van de rondborstige presentatrice is niks mis, getuige haar talent om meerdere talen vloeiend te spreken én haar huidige zakelijke succes met haar goedlopende modellenbureau Monique Sluyter Models. Op haar 18de werd de in Sneek geboren knapperd ontdekt tijdens een missverkiezing, waarna ze verhuisde naar Milaan en assistente werd in het erotische programma Colpo Grosso, dat in 35 andere landen werd uitgezonden als Tutti Frutti.

Dankzij haar carrière in Italië spreekt ze net zo vurig Italiaans als een pizzabakker die zijn handen aan zijn eigen steenoven brandt. Haar Duits wordt door Duitsers gewaardeerd en wat wij in Nederland weten, is dat Sluyter handig vooraan stond toen de erotische televisie in de jaren 90 opkwam. In 1992 begon ze bij Veronica met haar eigen televisieprogramma Erotica. Dat gaf de struise Friezin zoveel bekendheid en credits, dat ze jaren later nog steeds op de buis was, zoals in 2005 met het datingprogramma Na Sluytingstijd op RTL 7. Van 2006 tot 2008 keerde ze terug op de Italiaanse tv met haar eigen dagelijkse modellenshow Showgirl.

Doordat ze op precies het goede moment de juiste stap naar voren deed en furore maakte met de eerste erotische televisieprogramma’s in Europa, openden zich deuren die voor anderen potdicht bleven. Een fraai gevolg van haar bekendheid was bijvoorbeeld een housetrack van Sluyter, die door regisseur Quentin Tarantino in de film True Romance werd gebruikt. Samen met John Ewbank maakte ze het nummer I Want Your Body, dat door de grote Amerikaanse productiemaatschappij Warner werd opgepikt. En hoe!

Sluyter, nog altijd enthousiast en tegelijk vol ongeloof: ‘We kregen een berichtje dat de track van drie minuten moest worden aangepast naar zeven minuten omdat Tarantino het wilde gebruiken in zijn film. Ik dacht eerst aan een grap van Bananasplit en vroeg me af waar de verborgen camera stond. Het bleek geen grap. Terwijl mijn housetrack te horen is, speelt acteur Christian Slater een vechtscène in een club waar hij een koffer moet zien te bemachtigen. Ik ben fan van de films van Tarantino, heb hem ontmoet en heb nog steeds contact met Warner.’ Haar bekendheid bezorgde Sluyter tevens een klein rolletje in de film Deuce Bigalow 2 (2008) en de Koreaans-Amerikaanse film Daisy.

Dom blondje

Maar liefst viermaal kon Monique Sluyter vanaf sexy posters in de Playboy vele jongensslaapkamers van binnen bekijken, en ze werd als playmate door Hugh Hefner uitgenodigd in zijn Playboy Mansion. Hoe werd ze door Mister Playboy himself ontvangen? ‘Je gelooft het niet, maar hij gaf thuis een feest en verwelkomde al zijn gasten gewoon zoals je hem het beste kent: in zijn pyjamabroek, kamerjas en met zijn sloffen aan. Ik had een Marilyn Monroe-jurk gekocht op LA Boulevard en Hefner ontving me met de zin “You look exactly like Marilyn”. Waarom ik voor Marilyn Monroe koos? Zeker in mijn begintijd was Monroe een groot voorbeeld voor me. Ze nam acteerlessen bij Lee Strasberg en begon haar eigen filmproducties. Omdat ze doorhad dat haar uiterlijk haar handelsmerk was, was ze een van de eersten die zich waagde aan plastische chirurgie. Monroe was een trendsetter, een voorloopster. Dat je haar 55 jaar na haar dood nog steeds op posters en drinkbekers ziet, is een gevolg van haar eigen slimme handelen. Van Monroe werd gezegd dat ze dom en blond was, maar alleen dat laatste klopte. Zo zie ik het bij mezelf ook. Het wordt van mij ook weleens gezegd, maar zelf weet ik wel beter. Ik was laatst op een feestje en raakte in gesprek met iemand. We hadden het over het noorderlicht. Ik legde uit dat het noorderlicht wordt veroorzaakt door fotonen, een verschijningsvorm van elektromagnetische straling, die voor trillingen in watermoleculen zorgen. Wij nemen dat met onze ogen waar en onze hersenen vertalen dat als een kleur. Die man had twee keer het noorderlicht gezien, maar had deze uitleg nog nooit gehoord. Nee hoor, ik worstel helemaal niet met het imago van dom blondje. Iedereen denkt maar lekker van me wat ie denken wil.’

Respectloze bagger

Net zoveel schijt heeft Sluyter aan stigmatiserende omschrijvingen als ‘Nederlands enige echte seksbom’ en beledigende typeringen als ‘Monique Sluytspier’ en ‘Monique Spuyter’. Op geenstijl . nl maken ze het helemaal bont met ‘Een blond IQ-loos stuk neukvleesch met harries zo groot als IKEA-vlonders’.

‘In Nederland hebben we gelukkig vrijheid van meningsuiting. Sommigen grijpen die vrijheid graag aan om op internet bekende Nederlanders zwart te maken of van alles toe te wensen; ik ga daar achteloos aan voorbij. Het is mij niet eens een ademhaling waard om op dat soort respectloze bagger te reageren, daar ben ik veel te nuchter voor. Ik richt me liever op de toekomst en steek mijn tijd en energie in de vraag hoe ik mijn bedrijf groter en beter kan maken.’

Vanuit die serieuze en zakelijke houding richtte Sluyter tien jaar geleden haar eigen modellenbureau Monique Sluyter Models op. Zowel kleine als grote opdrachtgevers hebben keus uit 2500 modellen, actrices en presentatrices. Van mooie meisjes die het WK darten opsieren tot hostesses bij de shows van Afrojack, actrices in tv-series en modellen met precies de goede kont voor spijkerbroekreclames. Over de modellenwereld gaan vaak de wildste verhalen; krijgt Sluyter iets mee van de trends onder modellen om zichzelf uit te hongeren of achter de schermen drugs te gebruiken?

‘Op dat gebied hanteer ik een heel strikt beleid,’ zegt de onderneemster een tikkie streng. ‘Broodmagere meiden die bij mij op casting komen, krijgen te horen dat ik ze pas ga boeken als ze maatje 36-38 hebben. Gewoon gezond dus en geen size zero. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor drugsgebruik, ik distantieer me volledig van die partywereld. Ik ben meer van de yogakant, het sporten en het gezonde eten. Mijn modellen moeten hun eigen verantwoordelijkheid nemen; ze zijn mijn visitekaartje richting de opdrachtgever. Uitgebreid lopen feesten voordat je een boeking hebt, dat kan bij mij niet. Wie mijn vertrouwen en mensenkennis schendt, vliegt zonder pardon uit mijn bestand. Dan zijn er altijd nog 2499 modellen over.’