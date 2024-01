Tutti Frutti: Monique Sluyter is terug met zachte erotiek

Ze was 25 jaar geleden taboedoorbrekend door de eerste erotiek op televisie te presenteren. Met de terugkeer van Tutti Frutti op de Duitse tv zijn de zachte erotiek én Monique Sluyter (49) weer op de buis te zien. ‘Ik denk dat de kunstzinnige, mooie erotiek aan een opmars bezig is. Zachte erotiek met een pin-up en een knipoog.’

Fotografie Gerard Wessel

Blote tietjes op televisie, dat was baanbrekend in de jaren 90. Voor de erotische spel- en stripshow Tutti Frutti draaiden dan ook met gemak vier miljoen Duitse kijkers warm. Precies 25 jaar geleden meldde Monique Sluyter zich bij onze oosterburen om de rol van sexy assistente in te vullen. In spannende pakjes en immer met een stralende glimlach kondigde Sluyter de gasten aan en hielp ze bij de spelletjes die de kandidaten moesten spelen.

Ze maakte een onuitwisbare indruk, want voor de Duitse generatie vijftigers en zestigers van nu is de hoogblonde Friezin nog altijd de godin van de erotiek. Op zich geen gek idee van de Duitse zender RTL Nitro om de dikke laag stof van het oude format af te blazen en het in een nieuw jasje te steken. In twee shows op 30 en 31 december 2016 werden gouden fragmenten uit de tijd van toen herhaald, maar kreeg de kijker ook de moderne vorm van Tutti Frutti te zien. Natuurlijk weer met Monique Sluyter, maar ditmaal als presentatrice en niet als assistente.

Ondeugend topless

Heeft de shitload aan goedkope internetporno een remmend effect op de veel creatievere erotische televisieprogramma’s? Sluyter: ‘Helaas wel een beetje, want het is allemaal heel grof en hard wat we online voorbij zien komen. Kijk, ik vond het intrigerend om in de jaren negentig een eerste stap te zetten om de taboes rondom televisiebloot een beetje open te breken. Erotiek was in die tijd nog iets dat alleen met de deuren op slot en de gordijnen dicht werd gekeken; erover praten deed je al helemaal niet. Dat werd allemaal wat losser en opener toen ik bij Veronica begon met het eerste erotische programma. Sinds een jaar of vijftien is er echter op internet steeds meer vrouwonvriendelijke erotiek te vinden. Daar kan ik mij niet meer in vinden. Met de uitzendingen van Tutti Frutti in december hebben we de sfeer van de vroegere erotiek weer proberen op te roepen. Niet die platte porno, maar mooi geklede dames die als teaser een klein stukje bloot laten zien. Zachte erotiek met een pin-up en een knipoog. Je ziet dat ook aan het huidige beleid van de Nederlandse Playboy; het blad wil ook niet meer dat keiharde naakt, maar koerst met een tamelijk nieuwe lijn meer richting de creativiteit en de kunst in de erotiek. Ik vind dat een goede ontwikkeling, het hoeft in mijn ogen allemaal niet zo rauw en vrouwonvriendelijk. Ik denk dat de kunstzinnige, mooie erotiek aan een opmars bezig is.’

