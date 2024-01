Deze week in Nieuwe Revu (NR 5, 2017)

Vandaag ligt er weer een verse Nieuwe Revu in de winkel. Het coververhaal van deze week:

Biograaf onthult: Richard Klinkhamer stierf niet in zijn slaap, maar pleegde zelfmoord. 'Ik heb een revolver gekocht. Pang, een kogel door je kop en dan ben je er vanaf' (voorpublicatie)

Verder in editie 5 van Nieuwe Revu:- Kamperen met daklozen, verslaafden & alcoholisten op camping Wildzicht (reportage)- Monique Sluyter is terug in Tutti Frutti (erotiek)- Low-Budget Stuntman Tim Haars: ‘Ik vond het leven kut’ (interview)- Wie denkt Winston Gerschtanowitz wel dat hij is? (portret)- Trump First: Revu zat front row tijdens de inauguratie van de 45ste president van de VS (fotorepo)- Han Peekel: ‘Mark Rutte deed Donald Duck voor me na’ (nieuws)- Jonathan Ursem: ‘Richard Klinkhamer is al een jaar dood, maar nu pas wordt onthuld hoe hij aan zijn einde is gekomen’ (column)- Özcan Akyol: ‘Rutte is een slechte Wilders-parodie’ (column)- Leon Verdonkschot: ‘Lachen, al die mallotige partijtjes, maar nu is speelkwartier voorbij’ (column)