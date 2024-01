Dennie Christian: 'Ik heb Hoeba Hoeba Hop vervloekt'

Dennie Christian (61), echte naam Bernhard Althoff, stapte als underdog het decor van De Beste Zangers binnen. Hij verliet het programma als winnaar en struikelde vervolgens over alle lof die mensen hem toewierpen. ‘Ik heb me er altijd aan gee?rgerd dat ik al jarenlang succesvol was, maar toch stelselmatig ondergewaardeerd werd. Rosamunde en Hoeba Hoeba Hop heb ik in mijn leven net zozeer vervloekt als omarmd.’

Kunnen we stellen dat je terug van weggeweest bent?

'Sinds mijn deelname aan De Beste Zangers maak ik een enorme boost mee, en dat voelt best lekker. Want laten we eerlijk zijn: artiesten zijn allemaal een beetje narcist. Dat moet ook wel, want anders kun je je nooit echt met hart en ziel in dit vak uitleven. Ik heb me er altijd aan gee?rgerd dat ik al jarenlang succesvol was, maar toch stelselmatig ondergewaardeerd werd. Mensen kopen geen albums meer, dus hoe moet je dan weten dat ik veel meer in mijn mars heb dan enkel die vrolijke schlagermuziek? Het ruwe van Neil Diamond, Rod Stewart of Bryan Adams; ik beheers het allemaal. Platenmaatschappijen houden echter veel liever vast aan dat ene ding waarmee je ooit succes had en durven daarna nooit meer andere wateren met je te bevaren. Gevolg: je komt in een la van een bepaalde categorie terecht om daar vervolgens nog maar heel moeilijk weer uit te komen. Iemand gaf me ooit de bijnaam Schlagerkoning, en hoewel ik dat nog steeds als een eer zie, heeft het andere dingen ook in de weg gestaan.’

De Beste Zangers heeft je dus uit dat laatje gehaald?

‘In zekere zin heeft het bij velen de ogen geopend. Vorig jaar kreeg ik de kans om voor de film Ron Goossens, Lowbudget Stuntman de soundtrack te verzorgen met een ballad-versie van Marco Borsato’s Ik Leef Niet Meer Voor Jou, en in no time hing de redactie van De Beste Zangers aan de telefoon. Nou, de reacties op Twitter kon je natuurlijk wel raden. “Wat heeft die man van Rosamunde en Hoeba Hoeba Hop daar in vredesnaam te zoeken? Zoek alsjeblieft iemand anders!” Wat dat betreft heb ik die nummers in mijn leven net zozeer vervloekt als omarmd, dat zag je nu maar weer. Ik maakte in dat programma mijn entree als de ultieme underdog.’

