Moet Frank Masmeijer de bak in voor de handel in 467 kilo coke?

Frank Masmeijer staat deze week vol in de schijnwerpers. Zijn biografie Frank en Vrij verschijnt, maar er hangt hem ook een nieuwe celstraf boven het hoofd op verdenking van grootscheepse drugshandel. In het boek, waaruit in dit artikel enkele passages zijn opgenomen, vertelt de gevallen tv-ster onder meer over het leven in de gevangenis. ‘Tijdens het douchen besefte ik pas de werkelijke omvang van de situatie: ik zat flink in de problemen.’

Fotografie ANP

Wat was precies zijn functie binnen het drugskartel waarmee hij zich financieel onafhankelijk wilde spelen? En tot op welk punt heeft hij zelf gedacht dat hij het risico wel kon nemen en echt niet tegen de lamp zou lopen?

Volgens auteur Nick Dijkman van de biografie Frank en Vrij zal het allemaal ter sprake komen in het boek. ‘Het is voor Frank te hopen dat hij 5 jaar of minder krijgt, want in Belgie? is de helft daarvan altijd voorwaardelijk. Van wat daar dan nog van overblijft, hoef je maar een derde daadwerkelijk te zitten,’ aldus Dijkman. ‘Met aftrek van zijn gezeten voorarrest zou hij in dat geval dus op vrije voeten kunnen blijven. En mocht hij toch wel moeten brommen, dan denk ik niet dat hij a? la minute zal worden afgevoerd, maar netjes een dag en een tijdstip krijgt waarop hij zich moet melden. Pas dan gaat het restant van zijn eventuele straf in.’

