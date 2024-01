Wil je presentator worden? Zo kom je op tv!

Je zult maar presentator willen worden! Hoe? Vier talentcoaches van naam en faam, coaches en begeleiders van toptalenten, schetsen de superzware en tricky weg naar de realisatie van een droom. Volg hun regels en je maakt kans. Een hele kleine kans.

Fotografie ANP E.A.

We zitten in de gigadoos van EndemolShine, in de schaduw van de Ziggo Dome. Minoesch Jorissen en Jurgen Latijnhouwers doen hier regelmatig trainingen voor de Talent Kitchen (management en boeking). Het zaaltje heet ‘Baantjer’. Het viertal schaart zich rond het opnameapparaatje.

Rik Luijcx is het drukste en het felste, Karin de Groot heeft herinneringen, Jurgen toont zich bedachtzaam, Minoesch extreem terughoudend in het noemen van namen. De insteek is: hoe word je presentator? Hoe begin je? Wat moet je er voor doen? En voor laten? Wanneer ben je geschikt?

Voor die laatste vraag bestaat een lakmoesproef: was je actief op school? Nee? Deed je mee aan de musical? Nee? Schreef je voor de schoolkrant? Nee? De vier coaches weigeren de wannabe’s die drie keer ‘nee’ antwoorden meteen af te schrijven als kansloos, maar zelf waren ze actieve scholieren. Jurgen: ‘Er moet een drive achter zitten.’ Karin: ‘Ondernemingslust.’ Rik raadt alleen de amateurtoneelvereniging af. ‘Daar leer je de verkeerde dingen.’ Raar praten bijvoorbeeld.

Weer eensgezind zijn ze in hun voorkeursvervolgopleiding: journalistiek. Ook als Linda de Mol je grote voorbeeld is? Dan ook. Karin: ‘Als je een quiz doet en een kandidaat neer moet zetten in een minuut, moet je ook de goede vragen stellen.’ Een universitaire studie mag ook. Politicologie, Nederlands, wat goede bijvakken, suggereert Minoesch. Rechten, zegt Jurgen.

Dan zal het wel helpen als je pa of ma al in de business zit of zat. De zoon van Rene? Froger, de dochter van Marco Borsato, de zoon van Ron Brandsteder...

Rik: ‘Binnenkomen is makkelijker, maar vervolgens moet je het gewoon waarmaken.’

Jurgen: ‘Als je de dochter bent van Robert ten Brink en je gaat zingen, dan val je meer op dan Jantje Pietersen. Dan heb je meer kans. Maar daarna is er wel een lat gelegd en daar ga je over of niet.’

Minoesch: ‘Ik heb een dochter die leuk kan zingen. We hebben het daar vaak over gehad. Doet ze mee aan zo’n talentenjacht, dan gaan ze aan mijn verleden refereren. Ik wil liever niet dat ze daar staat als de dochter van Minoesch Jorissen.’

Rik: ‘En als ze het zelf wil?

Minoesch: ‘Dat hebben we natuurlijk ook besproken. Dan sta ik wel achter haar. Maar ik zou er altijd een ander erbij betrekken om haar te begeleiden.’

De kruiwagen is geparkeerd. Wat moet je bagage zijn als je het wil maken als presentator? Eerst allemaal e?e?n karaktereigenschap. Minoesch: ‘Nieuwsgierigheid.’ Rik: ‘Doorzettingsvermogen.’ Karin: ‘Veerkracht.’ Jurgen: ‘Lef.’

Lees hele artikel op Blendle.