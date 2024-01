'Mijn vader was wreder dan de Pablo Escobar van Netflix.'

In de Nieuwe Revu van deze week een onthullend interview met Juan Pablo Escobar, die openlijk spreekt over zijn vader, Pablo Escobar, en over de hitserie Narcos. 'Mijn vader zei het me zelf: ik ben de cocaïnekoning van de wereld. Ik was amper 7, te jong om de omvang van zijn woorden te begrijpen.'

Nieuwe Revu 36, met daarin het hele interview met Juan Pablo Escobar, verschijnt op 6 september.