'Ik vind concerten echt geen hol aan'

Het langste interview aller tijden, afgenomen door de lezers van Nieuwe Revu. Heb je ook een vraag voor Maxim? Stel ’m via [email protected].

Wat is het laatste ­concert waar je bent geweest?Floor van Zutphen

Oei, das best lang geleden. Concerten vind ik echt geen hol aan. Je kunt daar niet praten met anderen omdat de muziek zo hard gespeeld wordt. En muziek hoor je sowieso solo te ervaren. Veel mensen krijgen een fijn gevoel van verbondenheid als ze met zijn allen naar een band of optreden luisteren, maar voor mij is de lol er dan snel af. Volgens mijn huidige therapeut komt dat omdat ik te graag bijzonder wil zijn en maar niet wil accepteren dat ik ook maar een mens ben. Maar als hij dit vertelt, zit hij zelf met hoog opgetrokken knieën voor me, dus hoe serieus moet je dit nemen? Not!

