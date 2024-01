24 mei in Ahoy: Kiss, met the greatest rock-n-roll show on earth

Ze staan al meer dan 40 jaar bekend om hun concerten vol vuurwerk, explosies en rondvliegende bandleden. Toch is Kiss meer dan een spectaculaire freakshow, met I Was Made For Lovin’ You als enige echte hit. Frontman Gene Simmons: ‘Als je naar een concert van Kiss gaat, is het magic time.’

‘Alles wat je ooit over Kiss hebt gehoord, is waar. Het is de beste show die je in je leven zult zien.’ Gene Simmons, inmiddels 67 jaar, komt meteen ter zake. De basgitarist van de glamrockers is naast muzikant en acteur immers ook een slimme marketeer en zakenman, die naast de shows met zijn band ook flink geld verdient met zijn platenlabel, restaurantketen, uitgeverij, kledinglijn, filmmaatschappij, experience centre en American football-team. Daarnaast is hij de bedenker (en dus casher) van zijn eigen reality-tv soap Gene Simmons Family Jewels, dat zeven seizoenen op de buis te zien was.

De als Chaim Witz geboren Israëliër weet dus precies hoe hij zijn band aan het grote publiek moet verkopen, en doet dit dan ook met chirurgische precisie. ‘Het is onze taak om de bezoekers van het concert te laten vergeten dat ze lang in de file stonden, privéproblemen hebben of dat er overal op de wereld oorlogen zijn. Als je bij Kiss komt kijken, is het magic time.’

Simmons formuleert dan misschien met open deuren, maar de pensioengerechtigde rocker heeft een punt. Overal waar Kiss staat, zijn de zalen nog immer vol en er is geen enkele andere Amerikaanse band met meer gouden platen. ‘We speelden eind februari nog in de Superdome in New Orleans, het grootste stadion van de Verenigde Staten. Het zat ramvol en we waren allemaal in topvorm. Onze stemmen zijn nog goed en fysiek kunnen we het ook allemaal nog prima aan. Weet je; Kiss is pure topsport. Niemand van ons is aan de drank, drugs of nicotine. Daarom gaan we al zo lang mee en daar ben ik best trots op.’

Kiss ziet in 1973 het levenslicht als Simmons samen met gitaristen Paul Stanley en Ace Frehley en drummer Peter Criss de band oprichten die ze, naar eigen zeggen ‘zelf al hun hele leven het liefst op het podium willen zien’. Simmons: ‘Iedere keer als we naar een optreden van een goede band gingen, kwamen we teleurgesteld thuis. In mijn verbeelding waren die bands namelijk altijd veel toffer dan in het echt. Het idee achter Kiss was de ultieme podiumformatie te creëren.’

En dus gaat de hele trukendoos open. Of, zoals Simmons het zelf omschrijft: ‘We were just dressing up for the occasion.’ De vier leden van de New Yorkse groep transformeren in opgemaakte personages. Frontman Stanley wordt The Starchild, Simmons verandert in The Demon, Frehley kruipt in de huid van The Spaceman en Criss is The Catman. Met imposante kostuums, inclusief enorm hoge plateauschoenen en begeleid met vuurwerk, een letterlijk oogverblindende lichtshow en in demonische sferen, wordt het publiek naar een parallelle dimensie gebracht. Een tot dan toe ongekend fenomeen en slim door de band zelf gelabeld ‘The Greatest Rock-‘n-Roll Show On Earth’.

