Narcos seizoen 3: het Cali-kartel neemt de macht over van Pablo Escobar

Narcos S3 – Murphy en Pena jagen na de dood van Escobar op een vierkoppig monster.

Op de dag dat Pablo Escobar werd doodgeschoten door DEA-agenten Steve Murphy en Javier Pena, loste het Cali-kartel zijn Medellínkartel af als belangrijkste drugsproducent van Colombia. En dus hebben Murphy en Pena in het derde seizoen van Narcos een nieuwe bezigheid: de vier drugsbazen vangen – de broers Gilberto en Miguel Rodríguez Orejuela, José ‘Chepe’ Santacruz Londoño en Hélmer ‘Pacho’ Herrera.

Geen welverdiende vakantie dus voor Murphy en Pena, maar een hernieuwde klopjacht, ditmaal op een vierkoppig monster. ‘Het rare is dat we uiteraard opgelucht waren, maar ook enorm op onze hoede,’ zei Pena afgelopen voorjaar nog in een interview in dit blad. ‘We hebben die avond de beveiliging op ons politiekantoor en de patrouilles op straat verdubbeld omdat we dachten dat de hel zou losbreken in de stad. Maar die avond gebeurde er helemaal niets. Sterker nog: het was de rustigste nacht die ik ooit in Medellín heb meegemaakt.’

Hoewel de eerste twee Narcos-seizoenen ontzettend realistisch ogen, hebben de makers er ‘een f linke scheut Hollywoodsaus’ overheen gegoten, vertrouwde Murphy Nieuwe Revu eerder dit jaar toe. ‘Ik ben wel tevreden over hoe het verhaal wordt verteld, maar ik heb nergens het idee dat ik naar mezelf zit te kijken. Eerder naar een spannende actiefilm.’

Pena: ‘De serie gebruikt veel artistieke vrijheid, laat ik het daar maar op houden. Dat is niet erg, maar wij weten hoe het echt is gegaan.’