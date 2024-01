'Waar rook is, is vuur en anders zetten we zelf de rookmachine wel aan'

Beste Klaas Wilting,

U was ooit woordvoerder van de politie. Dat deed u behoorlijk goed, tot u langzamerhand steeds meer leek te veranderen in de woordvoerder van Klaas Wilting.

De politie in uw oude stad, Amsterdam, ligt momenteel onder vuur van allemaal mensen die denken dat ze onderzoeksjournalist zijn. Enige weken geleden reed namelijk een man voor Centraal Station op enkele voorbijgangers is. In een tijd dat IS vooral aanslagen pleegt door op mensen in te rijden, leek dit natuurlijk verdomd veel op terrorisme. De politie maakte snel bekend dat het een suikerpatiënt was, die een toeval kreeg, en toen op het gaspedaal drukte.

Sindsdien is dit incident ons eigen Roswell. Of ons eigen 9/11, de dag bij uitstek waar een volledig universum aan complottheorieën omheen is ontstaan. Er bestaat een woud aan websites, waarbij mensen alleen maar zogenaamde open vragen opwerpen (hoe kunnen stalen balken smelten door vuur van kerosine? Hoe kunnen de gaten in het Pentagon zo klein zijn?).

Die vragen zijn al duizend keer beantwoord, de leugens (dat bijvoorbeeld alle Joodse werknemers die dag ‘toevallig’ vrij hadden genomen) al duizend keer ontkracht. Maar sommige mensen geloven nu eenmaal dat de overheid altijd liegt (want Illuminati, want complot, liefst Joods natuurlijk), dus dan is elk antwoord ook een leugen, want wie heeft die onderzoekers dan betaald of opgeleid, etc. Waar rook is, is vuur, en waar geen rook is, daar zetten we zelf de rookmachine aan.

Nou, zo’n kwestie is ‘CS-gate’ ook aan het worden. Die suikerpatiënt was namelijk een Marokkaan, en drie van die toeristen Israëli’s. Dus ja, daar ga je al. Leon de Winter – die als auteur graag speelt met de scheidslijn tussen feit en fictie, maar die ironie ontgaat hem zelf volgens mij – kent iemand die níet is gehoord als getuige. Website Geenstijl, wanhopig op zoek naar een nieuw bestaansrecht, onthult de nationaliteit van de suikerpatiënt. En nu is het 9/11-scenario een feit. De ene na de andere zelfverklaarde Woodward of Bernstein meldt zich met als feiten vermomde verdachtmakingen. Hoe kon het dat al die camera’s rond CS niets opnamen? Dan legt iemand uit hoe dat kan, en dan deugt het antwoord natuurlijk niet, of degene die het antwoord gaf. Voor complotdenkers is álles mogelijk, behalve het ontbreken van een complot. John van den Heuvel, een gerespecteerde onderzoeksjournalist, wordt weggezet als een marionet van de macht door mensen die nog nooit een dossier hebben gelezen. Willekeurige twitteraars menen meer van politieonderzoek te weten dan een volledig team ervaren rechercheurs. Welkom in factfree-land.

En wie meldde zich afgelopen weekend in De Telegraaf om zijn eigen oud-collega’s te bekritiseren? U, Klaas Wilting, de Heintje Davids van de woordvoerders. U had dat allemaal heel anders aangepakt, zei u. Beste man, toen u nog namens de politie het woord voerde, zat een zaaltje met verslaggevers te wachten op het nimmer onderbroken woord van drie mannen achter een tafel. Toen waren er nog geen shockblogs en roze plopkappen. Toen dacht je bij aanslagen nog aan Ierland of Israël. Toen was een foto van een auto voor CS nog niet binnen een uur tienduizenden keren gedeeld, en alle bijhorende theorieën eveneens. Sterker, toen bestónd Twitter niet eens. Jammer voor u, dat wel. Want dan had u zichzelf de hele dag kunnen retweeten.