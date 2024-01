Nu op Instagram: zeepkisten racen met Red Bull

Met een noodgang in een ongemotoriseerd barrel van een heuvel af, net als vroeger. Het kan nog steeds, in Londen, Mumbai en... Valkenburg.

Afgelopen weekend vond in Valkenburg de jaarlijkse Red Bull Zeepkistenrace plaats. De energiedrankjesfabrikant weet waaghalzen over de hele wereld te verleiden om malle wagentjes te bouwen en er in dito outfits in te gaan zitten, en ook in de Limburgse heuvels was het weer raak.

Maximaal 6 meter lang, 2 meter hoog en 1,8 meter breed – dat zijn de formaten van de zelfgemaakte doodsmachines waarmee zeventig deelnemende teams om het hardst de Cauberg af rijden. Net als vroeger. Niet op, zoals bij de Amstel Gold Race, maar af... De zwaartekracht doet de rest.

Bekijk de hele fotorepo gratis op Instagram.