Vriend en vijand over Max Verstappen: 'Max is rijp voor de titel'

Verstappen werd vorig seizoen toch al getipt als wereldkampioen?

Hij viel te vaak uit door motorproblemen. Terwijl Renault een nieuwe krachtbron had ontworpen omdat de voorgaande nagenoeg uitontwikkeld was. Die hybride V6-motor kon door te weinig vermogen niet meer meekomen met de motoren van concurrenten Mercedes en Ferrari. Met de V8-voorloper behaalde Red Bull Racing tussen 2010 en 2013 viermaal op rij de wereldtitel.

Kan de Renault-motor nu wel meekomen?

Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko is de RB14 meer gefinetuned en sneller dan Ferrari, maar moet hij nog wat toegeven op Mercedes. Red Bulls teambaas verwacht dat Max Verstappen en Daniel Ricciardo zich kunnen mengen in de titelstrijd. De betrouwbaarheidsproblemen met de Renault-motor zijn volgens hem opgelost. Verstappen vindt de motor veel beter aanvoelen. Hij reed begin maart op zijn laatste testdag in Spanje 187 rondjes (drie GP-afstanden) zonder motorproblemen en was ook tevreden over de racesnelheid.

Volgens de baas van het Renault-fabrieksteam, dat net als Red Bull Racing en McLaren met de nieuwe motor rijdt, kan de krachtbron het seizoen niet beginnen op vol vermogen. ‘Eerst de betrouwbaarheid, dan de prestaties,’ zo luidt het.

Renault heeft een punt omdat coureurs nog maar drie motoren per seizoen mogen gebruiken (Verstappen gebruikte er vorig jaar zes). Dit moet motorfabrikanten dwingen betrouwbare krachtbronnen te bouwen. Volgens de teambaas van wereldkampioen Mercedes heeft Red Bull de snelste wagen, maar zitten zijn team en Ferrari er dicht op. Hij verwacht een driestrijd om de wereldtitel.

Wat moeten we weten over Max?

Begon als 7-jarige met karten, debuteerde op zijn zestiende in de Formule 3 (2014) en een jaar later in de Formule 1 (Toro Rosso), won in 2016 zijn eerste Grand Prix (Spanje), zegevierde vorig jaar in de GP’s van Maleisië en Mexico en eindigde het seizoen als zesde.

Wat vindt Max Verstappen van zichzelf?

‘Keep pushing the limits!’

Wat vinden wij van Max Verstappen?

The sky is the limit.

Vriend en vijand over Max Verstappen

Marc Surer (voormalig F1-coureur)

‘Zoals ik al eerder zei denk ik nog steeds dat Verstappen dit seizoen wereldkampioen kan worden. Max is rijp voor de wereldtitel, maar de grote vraag is of de Renault-motor ook meewerkt. Het Red Bull-team is qua snelheid de beste, maar is de motor wel goed genoeg? De motor van de Mercedes-auto is nog steeds de beste vanwege het lage benzineverbruik. De wagen kan starten met de minste injectie, wat een voordeel oplevert. Je moet echter niet vergeten dat Ferrari vorige winter tijdens de testdagen op het circuit van Barcelona in alle sectoren de snelste was. Mercedes had toen echter nog niet getoond wat erin zit.’

Giedo van der Garde (voormalig F1-coureur)

‘Red Bull Racing en Max Verstappen staan er goed bij, 100 procent beter dan vorig jaar. Ferrari zette tijdens de testdagen in Barcelona de snelste tijd ooit neer en Mercedes is altijd sterk, maar Renault heeft met de RB14 een goede stap gezet. Het is lastig te voorspellen hoe het seizoen gaat verlopen, maar één ding is zeker: Verstappen kan meestrijden voor de top 3. Hij heeft vorig jaar al laten zien dat hij sterk is en zich kan meten met Lewis Hamilton (Mercedes) en Sebastian Vettel (Ferrari) en daarnaast kan Max racen als geen ander. Teamgenoot Daniel Ricciardo kan ook hard het gaspedaal intrappen, maar uiteindelijk is Verstappen beter. Hij nam Ricciardo vorig jaar flink te grazen tijdens de kwalificaties, ik denk dat ze elkaar beter en sneller maken en veel van elkaar kunnen leren. De drie topteams komen dicht bij elkaar in de buurt, maar ook het middenveld met Toro Rosso, Force India, Renault en McLaren, al is dat laatste team nog niet super. Ook Haas heeft een flinke stap gemaakt. Zij gaan allemaal om de punten strijden. Superinteressant.’

Sjef Verstappen (oom)

‘Of Max dit jaar wereldkampioen kan worden? Ik denk van niet want de Renault-motor is nog niet zo optimaal als gedacht. Max zal best wel weer een Grand Prix winnen, maar eindigt niet bij de eerste drie in het WK-eindklassement, verwacht ik. Hij is een toptalent, maar moet ook een goede motor hebben en dat is niet het geval. Mercedes en Ferrari zijn sowieso sneller. Eerst zijn prestaties tijdens de Grote Prijs van Australië maar eens afwachten.’

Christijan Albers (voormalig F1-coureur)

‘Het staat buiten kijf dat Max in vergelijking met teamgenoot Ricciardo de beste racer is. Hij voelt de auto feilloos aan, stemt zijn rijstijl af op wat de wagen op dat moment kan en kwalificeerde zich door de tijd heen steeds beter dankzij meer ervaring. Het belangrijkste van komend seizoen is dat Max niet meer in de underdogpositie zit zoals vorig jaar, maar geldt als de eerste coureur van Red Bull Racing. Daardoor krijgt hij onbewust te maken met druk. De vraag is of hij daarmee om kan gaan en zijn stijgende lijn kan voortzetten. Ik denk van wel want Max is heel relaxed, financieel onafhankelijk en zit al in een topteam – zijn vader en ik moesten presteren om ons contract te houden – maar je weet niet of de druk zijn prestaties ten goede of slechte komt. Dat weten we alleen als hij wereldkampioen wordt.’