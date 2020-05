'Waar blijft de smear campaign van de Democraten?'

'Donald Trump heeft het gebruik van bijnamen tot een ware kunst verheven. Ze zijn komisch en vaak raak,' las ik eerder dit jaar. Nee man, het is zielig. Een sneu middel van een kleine man zonder intellect en humor. Verzin dan iets slims dat wél grappig is. Sleepy Joe, Mini Mike, Pocahontas... Come on. Doe eens je best.

Waar Trump, en de Republikeinen in z’n algemeenheid, dan weer wel heel behendig in zijn, is het verkondigen van onzin over Democraten. Zoals Trumps nieuwe stokpaardje: Obamagate. Wat het is wil hij niet zeggen, maar daar gaat het ook helemaal niet om. De naam van zijn voorganger, en daarmee die van Sleepy Joe, besmeuren, dat is waar het om draait. ‘OBAMAGATE makes Watergate look small time!’ twitterde hij. Als je het met hoofdletters schrijft wel, ja.

De vraag is: moet je je verlagen tot het niveau van je opponent? Tuurlijk! De Democraten moeten Trump met zijn eigen middelen bestrijden, en met fake news kapotmaken. Maar zoals zo vaak lijkt er aan Democratische zijde weinig animo voor een smear campaign. Zonde, want waarom zou je niet zoveel mogelijk onzin over The Donald verspreiden?

Maakt niet uit of het waar is, als je het zaadje maar plant in de hoofden van de kiezers, en de media het oppikken. Melania gaat vreemd met schoonzoon Jared Kushner. Zijn vader Fred was fout in de oorlog. En Donald zelf was in zijn jonge jaren lid van de KKK. Daarom is ie ook oranje; hij heeft een keer een brandende fakkel te dicht bij zijn gezicht gehouden – en kijk, hier heb je het bewijs. Photoshop doet de rest.