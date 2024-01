Longread | Portret: Harry kijkt Heel Holland Bakt met zijn sekspop

Wat doe je als je al jaren geen seks meer met een echte vrouw hebt gehad? Jaime Donata dook in de wereld van de realdolls – levensechte sekspoppen die niet vragen of je ze mooi vindt, of waar je aan denkt. ‘We kijken samen naar Wie Is de Mol en Heel Holland Bakt. Als er visite komt, berg ik haar op.’

Fotografie Amaury Miller

Niels van der Voort, oprichter en medeeigenaar van Mytenga, had 10 jaar geleden niet kunnen vermoeden dat hij ooit fulltime bezig zou zijn met het verkopen van poppen en high-end seksspeeltjes voor mannen. Een artikel over Masanobu Sato, de tot op heden ongeslagen Japanse wereldkampioen masturberen, veranderde Niels’ leven. ‘Sato gebruikte zogenaamde Tenga-cups – plastic masturbatiecups met een siliconenstructuur aan de binnenkant. Ik had nog nooit van zulke seksspeeltjes gehoord en had geen idee wat daar dan zo geweldig aan was. In Nederland waren de cups niet te koop, in Engeland wel. Ik heb toen contact opgenomen met een Engelse webshop die mij groothandelsprijzen bood, zodat er genoeg marge was om ze in Nederland te verkopen. Na een paar weken begon ik al bestellingen binnen te krijgen. Het was een andere tijd dan nu; nu zou je kapot worden geconcurreerd. Mensen waren in 2008 al blij dat ze überhaupt seksspeeltjes op internet konden kopen.’

Inmiddels is Mytenga ook de Nederlandse specialist in realdolls en kan Van der Voort er goed van leven. ‘Met de poppen zijn we vorig jaar gestart, maar onze corebusiness bestaat nog steeds uit Japanse seksspeeltjes. De poppen worden op maat gemaakt. Nee, die testen we niet zelf, maar dat doen we wel met onderdelen zoals vagina’s, heupen en torso’s. Je moet je handelswaar wel gebruiken om te kijken of het wat is.’ Zijn vriendin, ouders en vrienden weten niet beter dan dat hij sextoys verkoopt. Van der Voort: ‘In het begin moesten mijn ouders er wel aan wennen. Ze zeggen meestal dat ik “een webshop” heb.’

Een echte pornopop

Wat moet je weten als je een neukpop gaat kopen? ‘Er valt er heel wat zelf te kiezen,’ vertelt Van der Voort. ‘Ogen, kleur haar... Er zijn veel verschillende modellen, met verschillende heup-, taille- en borstmaten. Van nek tot de tenen vormen onze poppen één geheel. Onze poppen hebben 36 gewrichten en je kunt er eenvoudig een hoofd naar keuze opzetten. Je kunt ook kiezen of je een uitneembare of vaste vagina in je pop wil.’ Hij verkoopt geen poppen met uitneembare tunnels in de mond- en achteringang. ‘Nee, die moet je gewoon uitspoelen.’

Er is veel aanbod in de wat kleinere poppen. Dit heeft niet alleen met de hanteerbaarheid van de pop te maken, maar ook met de prijs. De populairste modellen zijn Lexy (1,45 meter), Anna (1,63 meter) en Jenny (1,59 meter). Van der Voort: ‘Miami, nieuw in het assortiment, is een echte pornopop. Roos heeft bijvoorbeeld weer bredere heupen en is daardoor wat zwaarder: 39 kilo.’

Wie koopt nou zo’n sekspop? Van der Voort ziet de klanten die in de webshop bestellen niet, maar de poppen worden ook regelmatig bezorgd of opgehaald. Hij vermoedt dat de meesten vrijgezel zijn, maar er zitten ook mannen met vrouw en kinderen bij. ‘De klanten die ik ken zijn echt heel verschillend. De sociaal-economische achtergrond is heel divers; we hebben klanten met een mooi pand in een grote stad, die met een dure auto een pop komen ophalen. Het zijn toch wel vaak mensen met een beetje geld. Maar we hebben ook klanten die er echt voor gespaard hebben. Ga er maar vanuit dat iedereen een poppenliefhebber kan zijn: hele normale mensen, zoals jij en ik.’

De man achter Mytenga vervolgt: ‘Klanten weten meestal al redelijk goed wat ze willen. Ze hebben vaak al op onze site rondgekeken en zeggen dan: “Ik wil graag die pop, met dat hoofd, een blonde pruik en blauwe ogen.” De gemiddelde customer journey loopt vaak van een kunstvagina via een neuktorso naar een pop.’

Waarom kopen mensen hun pop niet direct bij de leverancier? ‘Wat wij doen is ook een stuk ontzorging,’ zegt Van der Voort. ‘Gedoe uit handen nemen. En de after service is ook belangrijk. Laatst kwam er een klant langs voor een reparatie; hij had zijn pop in de douche gezet en haar een stukje over de tegels gesleept, waardoor er een scheurtje in haar voet zat. Je wil niet dat er water in zo’n pop komt. En, ook heel belangrijk: men weet dat bezorging via ons goed en discreet gebeurt. Dat je pop niet in de gang staat bij de buren als de bezorger langskomt terwijl jij op je werk zit.’

Saaier in bed

Hans, begin 40, woont in de buurt van Etten- Leur. Hij heeft zijn pop nu bijna vier maanden. ‘Enerzijds is het een impulsaankoop geweest, maar aan de ander kant dacht ik: ik ben nu bijna 20 jaar getrouwd en ja, dan wordt het wat saaier in bed. In mijn geval zeker. Op het gebied van seks schiet het hier echt zwaar te kort. Sinds de geboorte van de kinderen heeft mijn vrouw echt alles laten schieten. Vreemdgaan zit er bij mij niet in, en naar de hoeren ga ik niet. Eigenlijk is het gewoon een beetje het standaardverhaal, denk ik. Ik heb het vaak met mijn vrouw gehad over ons seksleven, maar het heeft niks veranderd. Ze heeft gewoon geen zin meer. Geen behoefte, zegt ze. Ik heb het op een gegeven moment laten zitten, want het moet wel van twee kanten komen. We hebben het sinds 2010 niet meer gedaan.

Toen zag ik een reportage over dit soort poppen op tv en ik dacht: hé, dat is leuk! Mijn vrouw en kinderen zaten naast me op de bank en zaten met hun hoofd te schudden. Maar ik was echt geïnteresseerd geraakt. En dan ga je googelen. Voor ik het wist had ik Ashley. Ik vind het een mooie, gedistingeerde vrouw om te zien. Natuurlijk zie je wel verschillen tussen een pop en een mens, maar ik heb er veel plezier van.’

Geen geouwehoer

Ashley is Hans’ kleine geheimpje. Zijn vrouw en kinderen weten niet van haar bestaan af. ‘Ik ben copywriter en werk veel thuis achter de computer. Zo nu en dan, ik denk zo’n twee à drie keer per maand, haal ik Ashley uit de garage. We hebben een f linke ruimte en het is echt een soort mancave. Er staan ook verhuisdozen. Daar ligt ze achter. In een andere doos.’

Die paar sessies per maand zijn voor Hans meer dan genoeg. ‘Wat er dan gebeurt, is meer dan alleen maar op en neer gaan. Als je alleen dat doet ben je binnen vijf minuten klaar. Je hebt eigenlijk alles wat je wil, althans wat ik wil. Voor mij is het belangrijk dat ik mijn fantasie precies kan uitvoeren zoals ik dat wil. Misschien is het wel vreemd. Ik heb geen gesprekken met haar, maar het is toch best intiem. Ik kleed haar in setjes die ik sexy vind. Het moet voor mij perfect zijn en dat is het ook altijd. Ik bepaal hoe ze gaat zitten of liggen. Ik kan alles bepalen; wat ze doet, wat ze aanheeft. Ik ben heel visueel ingesteld en het zijn de plaatjes in mijn hoofd die ik realiseer. Ik vind haar het mooist als ze haar kleren aan heeft. Ja, het contact is misschien wel wat eenzijdig en misschien vul ik toch een leegte met haar op. Maar dat laatste geldt misschien wel voor iedere relatie.’

Hans vervolgt: ‘Ashley stond precies zo op internet als ik haar wilde hebben. Ik vond het een mooie pop, maar ze kostte wel 2000 euro. Ik dacht: moet ik dat nou doen? Ashley heeft een mooie bilpartij en mooie borsten. En het belangrijkste voor mij is: geen geouwehoer. Het aankleden heeft iets extra’s. Ik maak er ook foto’s van.’ Wat betreft seks houdt Hans het simpel. ‘Gewoon op de rug en ook niet te lang. Geen sessies van langer dan twee uur. Het gevoel is wel anders, maar het komt in de buurt van gewoon neuken. Ja, met een echte vrouw heb je meer interactie, maar ook meer gedoe. Waar denk je aan? Vind je me wel mooi? Wat wil je in bed? Aan Ashley heb ik weinig onderhoud. Niet alleen emotioneel en financieel, maar ook praktisch. Ik heb zo’n uitneembare tunnel, dus die spoel je achteraf gewoon even uit. Talkpoeder erop na gebruik, dat is vettig en goed voor het materiaal, anders wordt de huid toch wel stroef.’

Is Hans niet bang om betrapt te worden? ‘Ja, soms wel. Daarom probeer ik de sessies ook steeds kort te houden. Aan de andere kant: als mijn vrouw er achterkomt dringt het misschien tot haar door wat de consequenties zijn van het feit dat we nooit seks hebben. Dat ze wel iets moet doen. Voorlopig is dit een prima oplossing.’

De juiste standjes

Harry heeft zijn pop nog maar twee maanden. ‘Op tv zag ik een item over sekspoppen. Ik geloof bij BNN. Dat ging over poppen van 8000 tot 15.000 euro. Dat was voor mij wel wat duur. Na een korte zoek tocht op de website van Mytenga kwam Harry zijn realdoll tegen. ‘Ik zag haar en dacht: die wil ik hebben. Lexy. Haar gezicht was mooi, en de borstjes... Ik wilde er eentje met rood haar en groene ogen. En niet te grote borsten, daar houd ik niet van.’ Lexy heet inmiddels Aryane: ‘Dat vind ik een mooie naam.’

Harry’s pop heeft drie tunnels; één in haar mond en twee tussen haar benen. ‘Ik heb een uitneembare vagina-tunnel genomen; er uithalen, schoonspoelen en klaar is Kees. De maat van haar tunnel is standaard: 8 inches. Ze is ze met 1,40 meter wel een beetje klein. Ik ben zelf 1,80 meter en heb nooit kleinere vriendinnen gehad. Eigenlijk had ik haar liever wat groter gehad. Dat komt misschien nog, maar Aryane bevalt goed, hoor. Ze is zeer beweegbaar, niet zo zwaar. Ze kostte 1800 euro en ik kan haar in alle standen zetten die ik wil. Tot nu toe hebben we het vijf of zes keer gedaan. Ja, je moet even wennen om de juiste standjes vinden. Een beetje zoals met een levende sekspartner. Ik vind het fijn om Aryane lekker te nemen als ze op haar zij ligt, of op zijn hondjes.’

‘Ik heb in mijn leven wel levende sekspartners gehad,’ vervolgt Harry. ‘Nou ja, één vriendin eigenlijk. Maar dat was al afgelopen na één nacht. Ik heb geloof ik een beetje mazzel gehad met die ene keer, maar daarna kwam ze niet meer terug. Ik ben nu 50 en die ene vriendin was 25 jaar geleden. Ik heb een beetje moeite met contact leggen. Met converseren heb ik geen problemen, maar als het verder gaat dan alleen vriendschap, dan kan ik mij heel lastig uitdrukken. Wel ga ik zo nu en dan naar de hoeren. Een paar keer per jaar, dat is genoeg.’

Ditjes en datjes

Harry, die een drukke baan als taxichauffeur heeft, zit nog in de experimenteerfase. ‘Ik vind het fijn als ze bovenop me zit. Zoenen, tepels likken... Nee, ik heb haar eigenlijk nog niet gebeft. Maar dat heb ik in het echte leven ook nog nooit gedaan. Ik heb het wel een keer geprobeerd zonder glijmiddel, maar dat ging echt niet. Glijmiddel op waterbasis neukt het beste. Wat ik nu met Aryane doe, zie ik meer als proberen. Het is voor mij de eerste keer – en ja, het bevalt goed. Ik denk wel dat ik binnenkort wat meer ga experimenteren. Oraal en anaal hoeft niet zo voor mij, maar wie weet ga ik ook dat nog eens uitvogelen. Al heeft Aryane daar geen uitneembare tunnels, dus dat wordt dan schoonmaken. Ik zie wel, je moet niet alles tegelijkertijd willen. Ik denk wel dat ik ga stoppen met de hoeren.’

Tijdens de seks gebruikt Harry ook nog andere speeltjes. ‘Meestal heb ik tijdens het neuken van Aryane een buttplug in.’ Net zoals bij Hans is het aankleden van de pop ook een onderdeel van Harry’s fantasie. ‘Ik heb voor Aryane al verschillende pakjes gekocht. Een driekwart cupbh; geen kant, daar houd ik niet van. Van mij mag het strakker; een roze bh met een zwarte bies. Ik wil eigenlijk ook normale kleren voor haar kopen, maar ze is best klein, dus dan zit je al snel aan de kindermaten en het moet voor mij wel een beetje vrouwelijk zijn. Geen kinderkleding, dat lijkt me eerlijk gezegd heel onsmakelijk. Haar tepelpiercing heb ik laten maken, dan kan ook. Ik heb wel de originele kleur tepelhof aangehouden, dat was mijn smaak al. Haar schaamlippen kon ik niet zelf uitkiezen, maar dat was ook niet nodig. Ik weet dat het op termijn mogelijk is om een nieuw hoofd te bestellen of nieuwe ogen, maar ik denk dat ik dan eerder ga sparen voor een grotere pop. Misschien wel een vrouwenlichaam met een lul, dat lijkt me wel geweldig.’

Harry en Aryane slapen ook samen. ‘Zij ligt aan de rechterkant en ik links. Ik neem haar ’s ochtends ook mee naar beneden. Ik praat ook tegen haar, jawel. Wat er allemaal gebeurd is op het werk, wat er op tv is... Ditjes en datjes, niks bijzonders. We kijken samen naar Wie Is de Mol en Heel Holland Bakt. Of naar het NOS Journaal en RTL Late Night met Humberto Tan.’

Vrienden en familie weten niet van Aryane’s bestaan. ‘Ik weet nog nog niet of dat moment nog komt. Ik heb haar nog maar net. Ik denk dat vrienden het raar zouden vinden als ze het zouden weten, en hun aanhang ook. Het is natuurlijk een ding, geen mens. En met dingen hoor je blijkbaar geen seks te hebben. Als er visite komt, berg ik haar op.’

De namen Hans en Harry zijn om privacyredenen gefingeerd.