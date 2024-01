Harry kijkt samen met zijn sekspop naar Heel Holland Bakt

Wat doe je als je al jaren geen seks meer met een echte vrouw hebt gehad? Jaime Donata dook in de wereld van de realdolls – levensechte sekspoppen die niet vragen of je ze mooi vindt, of waar je aan denkt. ‘We kijken samen naar Wie Is de Mol en Heel Holland Bakt. Als er visite komt, berg ik haar op.’

Fotografie Amaury Miller

Harry, die een drukke baan als taxichauffeur heeft, zit nog in de experimenteerfase. ‘Ik vind het fijn als ze bovenop me zit. Zoenen, tepels likken... Nee, ik heb haar eigenlijk nog niet gebeft. Maar dat heb ik in het echte leven ook nog nooit gedaan. Wat ik nu met Aryane doe, zie ik meer als proberen. Oraal en anaal hoeft niet zo voor mij, maar wie weet ga ik ook dat nog eens uitvogelen. Al heeft Aryane daar geen uitneembare tunnels, dus dat wordt dan schoonmaken. Ik zie wel, je moet niet alles tegelijkertijd willen. Ik denk wel dat ik ga stoppen met de hoeren.’

Harry en Aryane slapen ook samen. ‘Zij ligt aan de rechterkant en ik links. Ik neem haar ’s ochtends ook mee naar beneden. Ik praat ook tegen haar, jawel. Wat er allemaal gebeurd is op het werk, wat er op tv is... Ditjes en datjes, niks bijzonders. We kijken samen naar Wie Is de Mol en Heel Holland Bakt. Of naar het NOS Journaal en RTL Late Night met Humberto Tan.’

