Een relatie met je sekspop? Het belangrijkste: geen geouwehoer

Wat doe je als je al jaren geen seks meer met een echte vrouw hebt gehad? Jaime Donata dook in de wereld van de realdolls – levensechte sekspoppen die niet vragen of je ze mooi vindt, of waar je aan denkt. ‘We kijken samen naar Wie Is de Mol en Heel Holland Bakt. Als er visite komt, berg ik haar op.’

Fotografie Amaury Miller

Ashley is Hans’ kleine geheimpje. Zijn vrouw en kinderen weten niet van haar bestaan af. ‘Ik ben copywriter en werk veel thuis achter de computer. Zo nu en dan, ik denk zo’n twee a? drie keer per maand, haal ik Ashley uit de garage. We hebben een flinke ruimte en het is echt een soort mancave. Er staan ook verhuisdozen. Daar ligt ze achter. In een andere doos.’

Die paar sessies per maand zijn voor Hans meer dan genoeg. ‘Wat er dan gebeurt, is meer dan alleen maar op en neer gaan. Als je alleen dat doet ben je binnen vijf minuten klaar. Ik kan alles bepalen; wat ze doet, wat ze aanheeft. Ik ben heel visueel ingesteld en het zijn de plaatjes in mijn hoofd die ik realiseer. Ik vind haar het mooist als ze haar kleren aan heeft. Ja, het contact is misschien wel wat eenzijdig en misschien vul ik toch een leegte met haar op. Maar dat laatste geldt misschien wel voor iedere relatie.’

Hans vervolgt: ‘Ashley stond precies zo op internet als ik haar wilde hebben. Ik vond het een mooie pop, maar ze kostte wel 2000 euro. Ik dacht: moet ik dat nou doen? Ashley heeft een mooie bilpartij en mooie borsten. En het belangrijkste voor mij is: geen geouwehoer.’

