Recensie | 3 sterren voor het album Rainbow van Kesha

Kesha – Rainbow

Het leven van Kesha Rose Robert draaide de laatste 3 jaar niet om muziek, maar vooral om de rechtzaak die ze had aangespannen tegen Dr. Luke. Deze protegé van hitmachine Max Martin was Kesha’s vaste producer. En geen leuke vent, als je de aanklacht mag geloven die Kesha in oktober 2014 indiende bij de rechtbank.

Daarin stond dat Dr. Luke de jonge zangeres uit Nashville seksueel, fysiek, mentaal en emotioneel zodanig had mishandeld dat ze er bijna het leven bij had gelaten. Onzin, zei Dr. Luke. Kesha en haar songschrijvende moeder proberen met deze valse aantijgingen onder hun contract uit te komen. Terwijl het juridische gevecht zich nog altijd voortsleept, komt Kesha op de proppen met Rainbow. De meeste liedjes komen uit de pen van haar mama en Dr. Luke schittert door afwezigheid. Wat prima is, want aan zijn makkelijke dancebeats en autotunegedoe mis je niet veel. Kesha weerstaat gelukkig de verleiding om te zwelgen in woede en zelfmedelijden. Vooral haar ballads maken indruk. Wat je niet kunt zeggen van de glamrock-partynummers die Rainbow ontsieren.