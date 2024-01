Ik verwachtte een villa van glimmend marmer met Italiaanse sportwagens op de oprit, maar het werd een twee-onder-één-kapper in een Vinex-wijk, schuin tegenover een speeltuintje met rubberen tegels. Aan de keukentafel deed Paul zijn verhaal, zijn vrouw Kristel zat ernaast.

Noem het gerust eclectisch, maar de soundtrack van mijn jeugd bestaat uit Paul Simon, Boudewijn de Groot en... DJ Paul Elstak. DJ Paul maakte medio jaren 90 – middenin mijn pubertijd – een ware zegetocht door de hitlijsten, met zes Top 10-hits in twee jaar tijd. ‘Noem je dat muziek?’ vroegen mijn ouders dan. Die rommel waait wel over, dachten ze, maar wat blijkt: ruim twintig jaar later is de muziek salonfähig en staat DJ Pauls evergreen Rainbow in the Sky in de Top 2000 – tussen George Michael en David Bowie in.

Dat happy hardcore toegankelijke muziek is, betekent nog niet dat het ook makkelijke muziek is, zegt DJ Paul in het interview. Sterker, het is nog best complex ook. Rainbow in the Sky is ‘een kutnummer’ om te mixen: ‘Toen ik het schreef, dacht ik: wat een stomme, simpele tekst. Maar je ziet het, uiteindelijk werkt het gewoon.’

Na een paar jaar hield Paul de happy weer voor gezien en keerde hij terug naar de stroming waarvan hij aan de wieg stond: hardcore. Makkelijk was dat niet, want de gabbers zagen alles wat hitgevoelig was als een bedreiging voor hun cultuur. ‘Ik was afgeschreven omdat ik te commercieel was,’ blikt Paul terug.

Op 15 april komt zijn droom uit: een eigen avond in Ahoy. Paul Simon en Boudewijn de Groot heb ik al eens live gezien, met Paul Elstak scoor ik over twee weken dan eindelijk mijn jeugdhelden-hattrick.