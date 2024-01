Reconstructie: zo werd Tubular Bells de doorbraak van Richard Branson

Richard Bransons miljardenimperium Virgin begon met een van de meest bizarre kaskrakers uit de geschiedenis van de popmuziek: Tubular Bells, een over twee kanten van de plaat uitgesmeerde compositie van het muzikale wonderkind Mike Oldfield. Bransons achterneef Simon Draper was verantwoordelijk voor het succes, en vertelt Fred de Vries in Zuid-Afrika het geheim erachter. ‘We hadden geen idee hoeveel ervan zouden worden verkocht. 3000? Het werden er ruim 15 miljoen.’

Voor 560 miljoen pond verpatste Virgin Music 25 jaar geleden zijn onafhankelijkheid. Het muziekbedrijf werd overgenomen door EMI, dat daarmee meteen de Rolling Stones en Janet Jackson in zijn artiestenstal mocht verwelkomen. Nadat uitstaande schulden en rekeningen waren betaald, verdeelden de vier Virgin-oprichters de overgebleven buit. Het brein achter de belangrijkste Virgin-releases, Simon Dra- per, kreeg 35 miljoen pond voor zijn aandeel, omgerekend naar nu pakweg 75 miljoen euro. Niet slecht voor een muziekobsessieve Zuid-Afrikaan die als 19-jarige op de bonnefooi naar Swinging London was afgereisd, officieel om er te studeren, maar eigenlijk om te ontkomen aan zijn verkrampte vaderland.

Draper landde eind 1970 op Heathrow. Omdat het geld snel opraakte, klopte hij aan bij een Londense achterneef. Die bleek niet op de hoogte van het bestaan van een Zuid-Afrikaanse familietak, maar hij nam de berooide Simon uit pie?teit mee uit lunchen. Ze praatten honderduit en de neef stond versteld van Simons encyclopedische kennis van rockmuziek. Op zijn beurt behept met een opmerkelijk zakeninstinct bood hij Simon een baantje aan bij zijn onlangs opgezette postorderbedrijfje dat tot grote ergernis van de gevestigde kliek tegen bodemprijzen langspeelplaten verkocht. Wanneer kon Simon beginnen? ‘Morgen.’

Die achterneef heette Richard Branson. En die platenhandel zou in de loop der decennia uitgroeien tot Virgin Group, een multinational met zo’n vierhonderd bedrijven. Branson zou op zijn beurt de geschiedenis ingaan als de ‘hippiekapitalist’, een onstuimige visionair en altijd bereid om risico’s te nemen, desnoods in een ballon de wereld rond. Forbes schat de huidige waarde van Sir Richard op 5 miljard dollar.

