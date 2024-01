'Nederland was als kolonisator net zo slecht als Duitsland tijdens de oorlog'

Morgen in Nieuwe Revu: een interview met de K-1 legende Remy Bonjasky. Opmerkelijk: hij vergelijkt het Nederlandse slavernijverleden met de oorlogsmisdaden van de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Remy Bonjasky: 'Sinds mijn 18de ben ik me meer bewust van mijn roots. Gaandeweg ging ik toen meer en meer lezen over de Nederlandse geschiedenis, het aandeel van Nederland in de slavenhandel en slavernij, en de rol van Nederland in de kolonie?n. Toen ben ik me wel even rot geschrokken. Hoezo was die haat van de Nederlanders na de Tweede Wereldoorlog zo intens richting de Duitsers? Kijk eerst eens naar jullie eigen geschiedenis. Jullie waren misschien wel net zo slecht als kolonisator en als grootverdiener in de slavenhandel.'

