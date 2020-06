Covid-19 is als de afwas. Je bent er klaar mee voordat ie af is. Tenminste, dat heb ik altijd. Nat tot op m’n onderbroek, zeepsop in m’n haar, Maarten van der Weijden-esque rimpelvingers, rechts van de spoelbak stapels schitterblinkende schone vaat, maar op links nog dat torentje aan elkaar gekoekte borden en die ene pan waar ik het deksel niet van durf te lichten. Het gewicht van de kookpot verraadt dat er een restje van het een of ander in zit, maar die pan staat er al zo lang, dat ik geen idee heb van wat precies. Een kliekje vergeten groenten uit de tijd dat die nog niet vergeten waren? Un petit peu de dodo au vin? Wat het ook moge zijn, er groeit geheid een groen gespikkelde, witte vacht op. Geef het nog een week en het kan op auditie bij de Muppet Show. Wocka Wocka!

Getverredemme, ik kan het niet meer opbrengen, denk ik dan. Fuck die afwas. Straks verder, nu eerst even pauze. Dus ik plof neer op de bank, trek een gitaar op schoot. Beetje pingelen, biertje erbij. Doe dan een rondje Facebook-Twitter-Instagram. Nog een biertje. M’n vriendin vraagt of ik mee ga wandelen met de hond in het bos. En zo verdwijnt die afwas die niet af was langzaam maar zeker naar de achtergrond, verder en verder tot de vuile vaat volledig uit m’n hoofd is gevallen. Maar dat ik er niet meer mee bezig ben, neemt uiteraard niet weg dat ondertussen op het aanrecht dat laatste zwikkie etensresten vrolijk verder schimmelt, gist, rot en fermenteert.

Op dezelfde manier zijn we corona spuugzat, vergeten we dat resterende pietsie ziekte en besmetting liever en doen zo’n beetje half alsof het al helemaal voorbij is. Alleen als de een demonstreert voor of tegen iets waar de ander juist tegen of voor is, wordt covid-19 ter hand genomen als stok om mee te slaan.

Hoe groot het risico op besmetting in de buitenlucht precies is, met anderhalve meter en een niet-medisch mondkapje, is niet helemaal duidelijk, maar het gevaar is sowieso gelijk voor ieder soort demonstrant. Of je tegen 5G, racisme of het slopen van standbeelden van slavenhandelaren bent, dat zal dat virus worst wezen. Complotgekkies, people of color of mensen met een blinde vlek voor de zwarte pagina’s uit de vaderlandse geschiedenis; covid-19 discrimineert niet en wil ons allemaal even graag kapot maken.

Dus als je die stok ter hand neemt, doe het dan niet selectief. Dat is zo hypocriet en doorzichtig en je bent beter dan dat. En pas een beetje op jezelf. Zolang er geen vaccin of medicijn is, staan die aangekoekte borden en die schimmelpan nog altijd zachtjes te meuren. Voor je het weet verzamelen er zich nieuwe vieze kopjes, borden en bestek omheen en zitten we straks weer met z’n allen tegen een gigantische afwas aan te hikken.