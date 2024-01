'Die eikel Trump is na Poetin en Merkel de machtigste man op aarde'

Het vat met de verwensingen, beledigingen, scheldpartijen, bedreigingen en parodiee?n waarmee Donald Trump werd gebrandmerkt en geridiculiseerd, is allang helemaal leeg. Toch moeten we hem ernstig nemen. Hij mag dan het IQ , het uiterlijk en het charisma hebben van Jort Kelder tijdens het ontharen van z’n anus, maar hij is wel president van de VS, en aldus de derde machtigste man op aarde, na Poetin en Merkel.

Illustratie: Steve Nestorovski

Z’n grootvader, Friedrich Trumpf, was een Duitser uit Kallstadt die in 1895 naar New York verkaste, om daar assistent-boekhouder te worden in een illegale kwekerij van rivierkreeften. Hij verengelste z’n naam tot Frederick Trump, en kreeg een zoon, Fred Trump, die slimmer was dan z’n vader, de kreeftenkwekerij legaal liet verklaren, zestien miljoen kreeften verkocht aan twee miljoen New Yorkse restaurants en aldus fortuin maakte.

De zoon van Fred, Donald, werd geboren op 14 juni 1946. Moeder Trump heette Josephine Watson, en was afkomstig van de Watsons in Eugene, Oregon, die rijk waren geworden door melk te verpakken in kartonnen dozen en niet meer in linnen doeken.

Het bedje van Donald was gespreid. Toen hij 16 was, kocht hij z’n eerste wolkenkrabber, toen hij 20 was z’n 100ste, en toen hij 40 was z’n 10.000ste. De laatste gaf hij gratis weg aan een groep zwarte krakers, waarvan er eentje nog diezelfde dag totaal stoned tijdens z’n slaap z’n joint liet smeulen waarna het gebouw in vlammen op ging, waardoor Trump 9 miljoen dollar aan verzekeringsgeld kon beuren.

Hij trouwde met een of andere Tsjechische temeier, had daar een paar kinderen bij, onder wie het addergebroed Ivanka, trouwde vervolgens met een zekere Marla Maples, die Trumps haar nooit wilde kammen, zodat hij haar opzij zette, en trouwde later met de huidige First Lady, de door kilo’s botox continu in ganzenpas waggelende Melania Trump.

Donald Trump bouwde de Trump Tower, organiseerde de Miss USA- en Miss Universe-verkiezingen, produceerde het tv-programma The Apprentice, waarin idioten de kans kregen om van hun idiotie hun vak te gaan maken. Hij werd twaalf keer failliet verklaard in de periode waarin hij dertien nieuwe firma’s oprichtte die hem tot de rijkste man maakte die geen nagel had om z’n gat mee te krabben, maar waardoor hij her en der wel genoeg poen bij elkaar wist te schrapen om een presidentie?le campagne te beginnen, met als motto’s: ‘Clinton kan niet klaarkomen’, ‘Alle moslims stinken’ en ‘Leve de VS en de rest van de wereld is een bordeel vol kreupele hoeren’.

Uiteraard leverde het hem in het achterlijke Amerika de functie van POTUS op, en zitten we 4 jaar opgescheept met een eikel die van tweeten de bezigheid heeft gemaakt van degenen voor wie Twitter oorspronkelijk bedoeld was: een bende onoverzichtelijke breinzieke nitwits.