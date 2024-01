Win: Gold Blu-ray

In dit ongelofelijke, maar waargebeurde verhaal kruipt Oscarwinnaar Matthew McConaughey in de huid van Kenny Wells, een zakenman die dringend een nieuw succes nodig heeft. Samen met avonturier Michael Acosta (Edgar Ramírez) gaat hij op zoek naar goud in de jungle van Indonesië. Na maanden van tegenspoed stuiten de twee hedendaagse goudzoekers op iets wat niemand ooit voor mogelijk had gehouden: de grootste goudader ter wereld. Op slag worden Wells en Acosta de supersterren van Wall Street en kijkt de wereld toe hoe de twee zich wentelen in miljarden, vrouwen en feestjes. Het miraculeuze succesverhaal wekt al snel de argwaan en de jaloezie op van de Wall Street-bonzen, die Wells maar al te graag ten gronde willen richten.Gold is vanaf 22 augustus verkrijgbaar op DVD en Blu-ray

DEZE ACTIE IS AFGELOPEN.

https://youtu.be/x5mnQcfQGCg