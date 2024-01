Filmrecensie: Free State of Jones

Realistisch oorlogsdrama is goedbedoeld, maar neemt veel te veel hooi op de vork.

1863: tijdens de Amerikaanse burgeroorlog wordt het neefje van Newton Knight (Matthew McConaughey) aan flarden geschoten en de geboren zuiderling deserteert prompt om het lijk naar huis te brengen.

Knight tekent daarmee automatisch zijn doodvonnis, zodat hij zich in de bossen moet verbergen in een kleine enclave met gevluchte negerslaven. Maar hij is er de man niet naar om braaf op het einde te wachten en met steeds meer volgelingen begint Knight een opstand tegen het zuidelijke leger.

Geforceerde zijpaden

Deze waargebeurde feiten vormen de sterke basis van de eerste helft van Gary Ross’ Free State of Jones, al valt het te betwijfelen of de echte Knight net zo’n coole dude was als hier. McConaughey zet een overtuigende antiheld neer en zo lang de oorlog bezig is, valt er weinig op de film aan te merken.

Totdat de vrede wordt getekend en nog een tweede uur moet worden volgemaakt, wat onder meer gebeurt met geforceerde zijpaden naar de Ku Klux Klan en oninteressante gebeurtenissen in de laat-twintigste eeuw. Ze zijn overduidelijk goedbedoeld, al die geschiedenislesjes, maar het niveau van het ijzersterke openingsuur wordt nooit meer gehaald.

Vincent Hoberg

???

https://www.youtube.com/watch?v=y_38WdArR20