Win: The Dark Tower bioscoopkaarten plus merchandise

Er bestaan andere werelden dan die van ons. The Dark Tower is gebaseerd op de epische boekenreeks ‘De Donkere Toren’ van één van ’s werelds meest succesvolle schrijvers, Stephen King. De laatste scherpschutter, Gunslinger Roland Deschain (Idris Elba), is verwikkeld in een eeuwige strijd met Walter O’Dim, ook bekend als The Man in Black (Matthew McConaughey). Roland is vastbesloten om te voorkomen dat O’Dim de macht neemt over de Dark Tower, die het universum bij elkaar houdt. Het lot van meerdere werelden staat op het spel en alleen Roland kan de toren verdedigen tegen The Man in Black.The Dark Tower draait vanaf 24 augustus in de bioscoop.

www.thedarktowerfilm.nl

DEZE ACTIE IS AFGELOPEN.

https://youtu.be/0b-oBrf8x_w