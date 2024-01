Diehard fans: 'Als iemand ADO wil slopen, slopen we hem. Klaar!'

Bestuurlijke chaos, financie?le ellende en juridische conflicten; Sinds de Chinees Wang Hui de scepter zwaait bij ADO Den Haag, is het een bende bij de volksclub uit de Hofstad. Nieuwe Revu besprak met diehard ADO-fans of het ooit nog goed komt met hun cluppie. ‘Ziek is nog niet dood. Op momenten dat het tegenzit, moet je er juist voor je club zijn.’

Toen Wang de boel overnam, beloofde hij miljoenen in de club te steken, dat er goede spelers gehaald zouden worden en dat ADO binnen afzienbare tijd mee zou draaien in de subtop van de eredivisie. Dat is toch aantoonbaar gebakken lucht gebleken?‘Daar heeft ie ook later z’n excuses voor aangeboden,’ stelt Alberto. ‘We moeten opnieuw beginnen.’ Ricardo: ‘Natuurlijk hadden we liever Haagse jongens als eigenaar gehad...’

‘Maar waar waren al die Haagse jongens dan toen de club te koop stond?’ haakt Frans in. ‘United Vansen (het bedrijf van Wang dat groot- aandeelhouder is van ADO, red.) heeft al 20 miljoen in de club gei?nvesteerd. En die Haagse ondernemers die al jaren roepen dat ze ADO willen kopen, durven niet af te tikken. Maar wel een grote mond hebben vanaf de zijlijn...’

Je doelt vast op ras-Hagenees en ADO-supporter John van Zweden. Die claimt in elk interview dat eigenaar Wang zijn club naar de kloten helpt. Dat zegt ie toch ook niet zomaar?‘Maat, geloof me,’ zegt Alberto met een serieuze blik. ‘Dit is het veiligste stadion van Nederland. Overal hangen camera’s. Als ik naar het toilet ga, weten ze precies hoelang en hoeveel ik na sta te druppelen. Zodra je hier stampij maakt, staat er in no time ME. Maar als wij doorkrijgen dat een ander onze club, ons leven, onze liefde wil slopen, slopen we hemzelf. Klaar!’

