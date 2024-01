Neerlands Hoop: Urban Greeners-oprichter Boj van den Berg

Nieuwe Revu portretteert de leiders van een nieuwe generatie. Zij helpen Nederland vooruit door de juiste vragen te stellen of door zelf de antwoorden te geven. Deze week: Urban ­Greeners-oprichter Boj van den Berg (31).

Wat doet Urban Greeners precies?

‘Wij helpen kleine, duurzame start-ups om hun plannen van de grond te krijgen. Het zijn allemaal jonge ondernemers, dwarsdenkers en dromers die elk op hun eigen manier bouwen aan de groene stad van de toekomst.’

Waarom is het belangrijk dat steden groener worden?

‘Steden zijn supersnel aan het groeien. Daarin worden op tal van gebieden – kleding, voedsel, bouwmaterialen, energie – keuzes gemaakt waarbij vooral vanuit de industrie en massaproductie wordt gedacht. Daarmee putten we de natuurlijke bronnen van onze aarde uit. Terwijl je dezelfde keuzes ook kunt maken vanuit natuurlijke principes. Dat proberen wij in het klein te laten zien: kijk, zo kun je een stad ook ontwikkelen. Met de geitenwollensokkenwereld heb ik niet per se zoveel. En wij gaan ook niet met protestborden in de hekken hangen. Ecologische bewustwording hoeft helemaal niet uit een schuldgevoel voort te komen. Wij zien juist veel liever dat traditionele grote spelers – gemeentes, de tuinbouwsector, de bouwsector – en de wereld van de groene duurzaamheid van elkaar gaan profiteren. Overal liggen kansjes. De kunst is om die te zien en te pakken.’

