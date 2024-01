'Hoezo is duurzaamheid links? Het is gewoon nadenken over de toekomst'

Ooit van het CDJA gehoord? Het CDJA is de jongerenorganisatie van het grote mensen-CDA. Leden zullen, gezien hun leeftijd, vanaf nu gemeten het grootste deel van hun bestaan in de toekomst leven.

Een meisje van het CDJA vertelde in Nieuwsuur dat ze vindt dat het CDA best met GroenLinks kan regeren, zolang die partij maar niet zo inzet op duurzaamheid. Ze zei het echt, die juffrouw die nog maar net op deze aarde is en een heel leven in de toekomst voor zich heeft: GroenLinks moet niet zo inzetten op duurzaamheid. Lees: op de toekomst.

Ik erger me er al langer aan: mensen die natuur, milieu en dus ook duurzaamheid ‘links’ noemen. Duurzaamheid is niet links (ook niet rechts trouwens); het is gewoon nadenken over de toekomst. Politieke partijen hebben maar één taak: zorgen dat Nederland en de Nederlanders een goede toekomst krijgen. En dat is niet economie of hypotheekrenteaftrek, dat is kunnen leven in een land dat niet onder water staat en waar je schone lucht kunt inademen. Duurzaamheid zou daarom met stip op één in ieder partijprogramma moeten staan.

Nu het CDA de VVD rechts heeft ingehaald, en met hun conservatieve geluid de (gedeeld) derde partij van het land is geworden, heeft de landbouwlobby een machtige vriend in Den Haag. Want daar doelt dat CDJA-meisje op: boeren, het CDA-electoraat, moeten de ruimte krijgen om te produceren, zonder al te veel op het milieu te hoeven letten. Want op een verantwoorde manier het land van voedsel voorzien kost geld en zet de winstmarges onder druk. Maar het kán wel, en juist daarom zou het CDA wel metGroenLinks in een kabinet moeten willen zitten.

Eigenlijk zou alles wat je doet – het CDA incluis – duurzaam moeten zijn. Eigenlijk zou het woord ‘duurzaam’ overbodig moeten worden, gewoon omdat dat het kernprincipe is van alles wat je doet. Wat mij betreft een mooi voornemen voor de toekomst.