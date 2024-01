Iedereen heeft zijn eigen motieven om duurzamer te gaan leven.Voor de een is dit vanuit zorg voor het milieu, terwijl de ander probeert er wat geld mee te besparen. Ook de overheid stimuleert mensen over te gaan op een duurzamer leven. Dit doen ze onder andere door het verstrekken van subsidies en door geld te investeren in opleidingen. Ben je geïnteresseerd in een duurzamer leven, zonder dat je direct ingrijpende maatregelen moet treffen? We geven je hier enkele eenvoudige tips voor een duurzamer leven.

Recycling

Teveel mensen gooien hun afval zonder na te denken in de container en aan het einde van de cyclus zit de container weer veel te vol. Alleen hier al valt veel winst op het gebied van duurzaamheid te behalen. Sta bewuster stil bij wat je weggooit en vooral waar je het weggooit. Gooi glas, blik, papier, etc. niet zomaar in de container, maar breng ze naar de glasbak, vuilstort en ga zo maar door.

Energie en energieverbruik

Om te beginnen kan je de stap naar een duurzamer leven zetten door de overstap te maken naar een energieleverancier die duurzame energie aanbiedt. Duurzame energie is vaak in de vorm van energie opgewekt door windmolens of zonnepanelen. Vergelijk energie voor de meest duurzame leverancier en maak de overstap via Easyswitch. Kijk ook goed naar je energieverbruik. Vaak kan dit een flink stuk lager. Laat bijvoorbeeld geen apparatuur op standby staan, zeker niet als je ze bijna niet gebruikt.

Zuinig omgaan met je spullen

Ga zuinig om met je spullen en ze gaan een stuk langer mee. Is er iets kapot? Kijk dan eerst of je het zelf kan repareren of door een ander kan laten maken voordat je het achteloos weggooit en vervangt door een nieuw exemplaar. Is er geen ontkomen aan en ben je toch genoodzaakt om iets nieuws te kopen, kijk dan of je een exemplaar kunt kopen wat op duurzame wijze is geproduceerd.

Eet verstandig

Het is geen geheim meer dat onze vleesconsumptie een behoorlijke aanslag op het milieu is. Nu hoef je niet ineens als vegan door het leven te gaan of, iets minder drastisch, een vegetariër te worden. Gewoon wat minder vlees helpt al heel veel. Sla eens een dagje vlees over, daar wordt niemand minder van. Doe je dit dan behoor je tot de populaire groep van flexitariërs. Ga nog een stapje verder en kijk ook kritisch naar de rest van je eten. Kies bijvoorbeeld voor biologisch vlees en groente. Kies voor seizoensgroente en kijk of je je groente, eieren en vlees bij de lokale boer kunt kopen. Niet alleen duurzaam, maar ook nog eens heel lekker! En in het verlengde van het eerder genoemde energieverbruik: ga je koken, sluit dan de pan af met een deksel. Je eten is veel sneller klaar waardoor je een lager gasverbruik krijgt.

Dit artikel is aangeleverd door Easyswitch.