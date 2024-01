'Misschien moet er wat meer Red Bull in de motor van Max'

Een kennis bekende onlangs dat hij begin juli vele uren had gereden om ergens in Oostenrijk Max Verstappen aan het werk te zien. Er zoemde even een woordgrap door m’n hoofd (zie titel), maar het enige antwoord dat ik kon produceren, was een meewarig ‘ach, gut’.

Fotografie ANP

Zelfs als zou de guitige Limburger hier bij mij om de hoek in Zandvoort z’n kunsten vertonen, dan nog zou ik opteren voor een cappuccino bij een willekeurige strandtent twee chicanes verderop. Alles beter dan ook maar een minuut (of 12 seconden zoals in het geval van Verstappen op de Red Bull Ring) getuige zijn van dat opgepompte vroem-vroemgedoe.

Ja, de Max-mania maakt een hoop los, met name in de rammelbak van de youngster zelf. De finish halen schijnt dit seizoen de grootste uitdaging te zijn, de euforie van vorig seizoen, toen hem de wereldtitel al werd toegedicht, is snel gaan liggen. Een GP winnen lijkt een utopie, wat gelukkig weer een kneuzig ‘yohé-yoho-yofuckingbizar’ scheelt van Olav Mol. Deze als commentator verklede pitskater die ons eens per maand vergast op een nieuw Formule 1-boek waar werkelijk niemand op zit te wachten.

Net als op de terugkeer van zo’n milieu- en geldverslindend evenement in Nederland. Ik herinner me uit de jaren 70 nog het alles overstemmende geraas dat bij aanlandige wind vanuit Zandvoort Haarlem binnenwaaide. ’s Avonds zag je dan bij Studio Sport, ver na de laatste samenvatting van het voetbal, de beelden van de race. Zag je nog weleens iemand de Tarzanbocht uitslingeren, à la Johnny Weissmuller aan een liaan. Ook had ik sterk de indruk dat de uitslag niet bij voorbaat vaststond.

Tegenwoordig is het spektakel ver te zoeken. Keurig in het gelid rijden ze op de finish af, eerst de Mercedessen, dan de Ferrari’s en dan de rest van het spul, als het tenminste de eindstreep haalt. Misschien moeten ze de bolide van Verstappen voltanken met dat sponsorbocht van hem, het spul smaakt al wel naar benzine.

En dat theater moet dan weer naar Nederland komen. Gelukkig vernam ik de naam van de lobbyist die dit allemaal moet gaan bewerkstelligen: ex-premier Jan Peter Balkenende. Dus met dat WK zwerkbal zit het wel snor.